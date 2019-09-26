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пятница, 27 сентября 2019 00:50

Лилия Подкопаева родила дочь

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 41-летняя Лилия ПОДКОПАЕВА родила ребенка мужу американскому бизнесмену украинского происхождения Игорю ДУБИНСКОМУ, 44 года. Девочка появилась на свет в одной из клиник американского города Атланта.

- Когда рассказала о беременности своим детям, Каролина начала плакать. Спрашивала: "Теперь ты нас с братом уже не будешь любить?" - говорит Лилия Подкопаева. - Когда заверила, что мои чувства к ним не изменятся, сын с дочерью начали обсуждать пол будущего ребенка. Вадим мечтал о брате, а Каролина хотела сестренку. Говорила, что отдаст ей все игрушки, которыми уже не играет.

Лилия Подкопаева дважды была замужем. Семь лет прожила в браке с бизнесменом 50-летним Тимофеем Нагорным. Их приемному сыну Вадиму сейчас 14 лет, родной дочери Каролине - 13. Со вторым мужем бизнесменом Виктором Костырко Подкопаева была замужем четыре года. Общих детей не имели.

С Игорем Дубинским она познакомилась в США. Переехала туда в 2015 году.

- Я подписала контракт на год работы в Атланте, - рассказывает. - Через несколько дней после переезда друзья пригласили на ужин в ресторан. Там меня познакомили с Игорем. Мы влюбились с первого взгляда. Понимаем друг друга без слов. Через полгода он сделал мне предложение. В спортзале подарил кольцо и спросил, стану ли его женой. Согласилась сразу. В силу разных обстоятельств свадьбу несколько раз переносили. Поженились незадолго до рождения нашей дочери.

Подкопаева имеет в США собственный бизнес по производству спортивной одежды. Игорь Дубинский занимается строительством и инвестициями. Он родом из Киева. В Америке проживает около 30 лет.

- Игорь быстро нашел общий язык с моими детьми и стал для них другом, - говорит гимнастка. - С дочерью обсуждает последние модные тенденции, а с сыном разговаривает об автомобилях и технологиях.

Автор: Ульяна ГОРОХОВСКАЯ
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