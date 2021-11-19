Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук

Користувачі зможуть лайкати публікації за допомогою криптовалюти й за це отримуватимуть реальні гроші, які можна вивести на банківську карту, – каже ІТ-підприємець Дмитро Іванов. Із 2019-го розвиває власну соціальну мережу Sl8 – Slate:

Я виготовляв ексклюзивні картхолдери з дорогих матеріалів – чорного дерева чи карбону. Це такий собі мінімалістичний варіант гаманця для зберігання кількох пластикових карток і банкнот. Мої вироби відрізнялися тим, що в них можна було вставити красиві іконки-піктограми, що характеризували власника – його мету, досягнення, принципи, улюблені бренди. Наприклад, якщо замовник – фанат Marvel, він міг попросити надрукувати на золотій чи срібній іконці логотип цієї компанії. Вироби були унікальні. Коштували в середньому 450 доларів. Продавав їх через власний акаунт в інстаграмі.

Автор: фото надав Дмитро ІВАНОВ Дмитро ІВАНОВ, 41 рік, ІТ-підприємець. Народився 10 лютого 1980‑го в Києві. Батько й мати працювали інженерами-конструкторами. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю ”Бухгалтерський облік і аудит”. 2004 року створив компанію з виробництва пакувального обладнання. Із 2019-го розвиває власну соціальну мережу Sl8 – Slate. У шлюбі. Дружина Вікторія – домогосподарка. Має 16-річного сина Артема й доньку Анастасію, 12 років. Найулюбленіший фільм – ”Термінатор‑2”, книжка – ”Хроніки Амбера” американського фантаста Роджера Желязни. Живе в Києві

Якось запитав підписників, чи цікаво було б їм купувати картхолдери з недорогих матеріалів уп'ятеро дешевше. Під опитуванням з'явилися понад 250 коментарів. Тоді я подумав: а якщо ці іконки продавати як цифровий товар і знизити ціну вдесятеро, то попит буде ще вищий. А потім одразу виник­ла ідея перетворити іконки на графічні особисті хештеги або спрямування особистості. Бо зазвичай хештег – нічийний. Під ним може писати хто завгодно й що завгодно. А якщо це мій хештег, особисто моє спрямування, то лише я можу робити це. Тобто людина може підписатися лише на те спрямування іншого користувача, яке їй цікаве. Наприклад, у твіттері я стежу за фахівцем, який пише про венчурні інвестиції. Мені це цікаво. Але його розповіді про собаку й розмірковування на політичні теми я не хочу читати. Та все одно отримую все це.

У Sl8 можна буде підписатися не на людину загалом, а лише на певні її спрямування. Якість контенту зросте в рази.

Якість контенту зросте в рази

Під час роздумів про еволюцію хештегів у мене й виникла ідея створити власну соціальну мережу, в якій можна буде підписатися на цікаві спрямування. Я вирішив, що принциповою особливістю такої мережі буде суто хронологічна стрічка публікацій. У популярних нині соцмережах стрічку публікацій створює алгоритм.

Фейсбук збирає про вас усю можливу інформацію, щоб на її ґрунті створити так званий профіль вашої особистості. Потім різні "погані хлопці" можуть використовувати його, щоб тонко й послідовно впливати на вас і гарантовано отримувати певний результат. Наприклад, за допомогою алгоритмічного видавання, показуючи вам у стрічці інформацію певної спрямованості. Широкому загалу невідомо, які у фейсбуку алгоритми, як і на кого вони впливають.

Запуск власної соцмережі я обговорив із партнером Євгеном Шикерею – архітектором програмного забезпечення топового рівня. Сьогодні він працює технічним директором соцмережі.

Безпосереднє створення Sl8.online – Slate відбулося в грудні 2019‑го після реєстрації юридичної особи Cassator Corp. у американському штаті Делавер. Це місце обрали, щоб гарантувати безпеку бізнесу та пришвидшити міжнародну інтеграцію проєкту. Ми – український стартап, але з ком­панією, що зареєстрована у США. І основний наш ринок – Штати. Під нього й розробляємо Sl8.online.

Сполучені Штати обрали, щоб гарантувати безпеку бізнесу

Проєкт перебуває на стадії раннього MVP – Minimum Viable Product – доступний до використання продукт із мінімальним функціоналом, що постійно оновлюється та розвивається. Нині Sl8.online працює у вигляді мобільних додатків для iOS та Android. Також команда розробляє десктопну версію з доступом до платформи через веб, і розраховуємо, що цей функціо­нал з'явиться в нас на початку 2022 року.

Основна ідея Slate – створити максимально безпечну й доброзичливу до користувачів соцмережу з використанням найсучасніших трендів і технологій. Із чистого аркуша створюємо на роки вперед щось абсолютно нове, не переробляючи наявного. Саме з цього концепту виникла назва соцмережі Slate – від фрази With The Clean Slate, що в перекладі означає "з чистого аркуша".

У Sl8 вклали гроші сотні невеликих інвесторів. Збирання коштів відбувалось у форматі краудфандингу. Практично всі інвестори – з України. Але на самому початку я розкрутив кількох друзів на тисячу доларів, які пішли на реєстрацію компанії у США.

В міру того як ми демонстрували розвиток соцмережі, кількість інвесторів і грошей збільшувалася. Загалом ми отримали приблизно 150 тисяч доларів інвестицій і ще приблизно 127 тисяч доларів у нас лежить у криптогаманці в резерві. Його баланс можна подивитись онлайн.

Sl8 – перша соціальна екосистема з криптоекономікою, яка створюється в Україні для всього світу. Кожен користувач соцмережі має криптогаманець на базі блокчейну Stellar. Він ідеально підходить для масового запровадження криптовалюти, й на ньому, найімовірніше, буде розроб­лена криптогривня.

За допомогою блокчейну Stellar ми створили для соцмережі криптовалюту SSLX. Ще називаємо її старс слакс. Завдяки Stellar у нас діє автоматична монетизація контенту криптовалютами. Також передбачені можливості криптоплатежів і переказів. Зокрема, користувачі зможуть лайкати публікації за допомогою нашої криптовалюти. За це отримуватимуть реальні гроші, які можна вивести на банківську карту та придбати, наприклад, продукти в магазині.

У кожного користувача є криптогаманець

Купівля нашої криптовалюти SSLX – достатньо складний процес. Але з часом багато людей навчаться це робити, бо триває масове сприйняття криптовалюти.

Соцмережа – це бізнес, і наша основна бізнес-модель називається фріміум. Вона означає, що людина користується безкоштовно, але не має доступу до преміальних функцій. Наприклад, не може зробити двох чи трьох стрічок новин під свої цілі. Вона може платити 1, 4 або 30 доларів на місяць і отримувати ширший функціонал залежно від рівня підписки. За такою моделлю працюють 80 відсотків додатків в App Store.

Фейсбук відправимо на пенсію. Бо уникаємо помилок імперії Цукерберґа. Ми вже маємо те, чого немає і не буде в них.

Над розробкою Sl8 працює команда з восьми людей. Зараз ми сфокусовані на запуску вебверсії. Водночас покращуємо функціонал сервісу додавання відео, редагування коментарів, систему модерації контенту. Поки що в нас приблизно тисяча щоденних активних користувачів, тому модерувати контент просто. Але коли люди масово зайдуть у Sl8, на модерацію потрібно буде витрачати більше сил.

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НОВАЦІЇ Sl8 Головні переваги та новації Sl8 – конфіденційність і безпека. Ми не збираємо й не зберігаємо масивів ваших даних, отже в нас нема чого красти; – жодного мікротаргетингу, стеження та полювання за вашими даними. Результат – відсутність набридливої масованої реклами; – самостійний контроль стрічки новин користувачем. Ви самі обираєте, що хочете бачити у своїй стрічці, а не отримуєте за придуманим кимось алгоритмом; – автоматична монетизація контенту для користувачів. Автори отримують реальну винагороду платними лайками від інших користувачів. Не мережа на вас заробляє гроші, а ви заробляєте розумом – монетизуєте себе, а Sl8 у цьому допомагає, беручи незначну комісію за послуги. – масове впровадження криптогаманців. Навряд чи варто комусь доводити, що за цим майбутнє.