Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов

28 вересня на аукціоні в Копенгагені за 370 тисяч крон – 58 300 доларів – продали рідкісний запис композиції співзасновника британської групи The Beatles Джона Леннона і його дружини Йоко Оно. Його понад 50 років тому зробили данські школярі. На ньому – інтерв'ю подружжя та коротка мелодія Radio Peace, якої дует більше ніколи не виконував.

– У січні 1970-го вмовили вчителя відпустити нас на зустріч із Ленноном. Позичили касетний магнітофон, мікрофон і записали з ним 33-хвилинне інтерв'ю для шкільної газети, – розповів автор запису Карстен Хоен. – Нас тоді цікавили кампанії за мир. А Леннон та Оно за кілька місяців до нашої зустрічі влаштували протест проти війни у В'єтнамі. Тиждень провели в ліжку, закликаючи до миру в усьому світі.

Покупець запису побажав не називати свого імені. Касету з фотографіями і шкільним журналом придбав через інтернет

Оздоблену кристалами білу рукавичку ”короля попмузики” Майкла Джексона продали на Лондонському аукціоні у квітні 2020-го за понад 100 тисяч доларів. Ця деталь гардероба стала постійним атрибутом американського співака на початку 1980-х. Був у ній під час першого виконання ”місячної ходи” 1983-го під пісню Billie Jean. Помер 25 червня 2009-го у віці 50 років

28 липня 2021 року фанат творчості американського репера 44-річного Каньє Веста виставив на аукціоні eBay повітря з концерту артиста. Каже, набрав його в пакет під час презентації альбому Donda на стадіоні Mercedes Benz в Атланті.

Продали пакет із повітрям

Початкова ставка лота була $5. За право виграти торги між прихильниками співака почалася боротьба. Пакет продали за $60 100.

– Фанати Каньє заробляють на повітрі з його концертів не перший раз. 2015-го вони продали пакет із повітрям із туру Yeezus. Тоді заробили 60 тисяч доларів, – говорять організатори аукціону.

Австралійські фермери Девід і Сара Лі в червні цього року продали на аукціоні свого пастушого собаку породи келпі за понад $27 тис. 2-річний Юлука Гувер став найдорожчим псом, якого будь-коли купували в Австралії.

– Наш собака – надзвичайний. Розуміє все, що відбувається. Тільки не говорить. Добре справляється з вівцями та великою рогатою худобою. Юлука Гувер працював би й вісім днів на тиждень, аби йому дозволили, – каже Девід Лі. – Продати його змусили обставини.

На пса був великий попит. Через пандемію Covid-19 та обмеження на в'їзд у країну на австралійських фермах бракує робочої сили. Новим господарем Юлуки Гувера став також фермер.

У червні 2021-го продавчиня фруктів та овочів із компанії Nagatsuka Seika K.K. Кіоко Наґацука на аукціоні в Японії придбала 15 черешень за $4 тис. Ці ягоди у формі серця – найвищого ґатунку сорту Juno Hearts.

– Аукціон проходив на центральному гуртовому ринку Хатінохе. Торгові маклери один за одним підвищували ставки за плоди. Я зробила найвищу – 270 доларів за ягідку, – говорить Кіоко Наґацука. – Чимало людей дивуються розміру і солодкості цих черешень. Проте для багатьох цей сорт досі невідомий. Хочу представити його всій країні.

Сорт Juno Hearts славиться високим вмістом цукру – до 20%. Ця черешня з'явилася на ринку 2019-го. Ягоди мають діаметр понад 31 мм, насичений колір і блиск.

Італійський художник-авангардист 67-річний Сальваторе Гарау на торгах аукціонного дому Art-Rite продав свою невидиму скульптуру I am у травні цьогоріч.

Покупець виклав за неї $17 400 – у 2,5 разу більше, ніж просив автор. Доказом того, що купив не просто повітря, а витвір мистецтва, є сертифікат – право власності на нематеріальну скульптуру.

Фігура існує, хоча її не видно. На неї витратив багато творчих сил. Я годинами дивився в порожнечу

– Фігура існує, хоча її не видно. На неї витратив багато часу й творчих сил. Я годинами дивився в порожнечу. Скульптура створена з енергії, сили й думок. Її можна розмістити лише в приватному будинку. Потрібно звільнити місце півтора на півтора метра, – каже Гарау. – Те, що скульптуру купили, свідчить: навіть ніщо має вагу.

Придбав лот відомий в Італії колекціонер витворів мистецтва.

У листопаді 2020-го невідомий покупець на торгах аукціонного будинку Roma Numismatics в англійському Лондоні виклав $3490 тис. за золоту монету EID MAR. Її після смерті римського правителя Гая Юлія Цезаря викарбував його вбивця Марк Юній Брут. У світі відомо про три такі монети. Одна з них зберігається в Британському музеї в Лондоні, друга – в Німецькому федеральному банку у Франкфурті-на-Майні. Продана ж належала приватному власнику.

На аверсі монети 42 року до Різдва Христового зображений Брут. На лицьовому боці написи: BRVT IMP і L PLAET CEST – "Воєначальник Брут" і "Луцій Плеторій Цестіан". Луцій у той час був монетарієм у Стародавньому Римі. На зворотному боці зображені два кинджали і фраза EID MAR – "березневі іди". Так римляни називали 15 березня, коли вбили Цезаря.

Монета встановила світовий рекорд як найцінніша

– Я не здивований, що монета встановила світовий рекорд як найцінніша з будь-коли проданих. Це шедевр і велика рідкість. Вона в ідеальному стані навіть через 2 тисячі років, – говорить голова нумізматичної гарантійної корпорації Марк Зальцберг, який підтвердив справжність монети.

На аукціоні Sotheby's у Гонконгу за $15,7 млн продали рідкісний безколірний діамант вагою 102 карати в жовтні торік. Вперше в історії аукціонів на коштовність не встановлювали мінімальної ціни.

– Через пандемію коронавірусу торги довелося проводити онлайн. Покупці подавали свої ставки телефоном. До кінця аукціону пропонована ціна зросла зі 130 тисяч до 15,7 мільйона доларів, – кажуть організатори.

Прикраса має колір D – майже повністю прозора й без жовтуватого відтінку. Такі діаманти найцінніші. За всю історію аукціонів таких продали вісім.

– Коштовність зробили зі шматка 271-каратного алмаза, видобутого в Канаді 2018 року. Також він цінний екологічністю, – додають організатори аукціону.

Покупець коштовного каменя заборонив розголошувати своє ім'я.

Шматок торта з весілля британської королеви Єлизавети II і принца Філіпа, що відбулося 73 роки тому, продали на торгах аукціонного будинку Gorringes у квітні 2015-го .

Купили за $673 200. Імен покупця і продавця не називають. Відомо, що торт на аукціон виставила жінка зі Східного Сассекса. Її батько був на королівському весіллі. Придбав лот житель Лос-Анджелеса.

– Десерт у чудовому стані. Можливо, перед весіллям був добре просочений алкоголем. Лот помістили в оригінальне пакування з ініціалами королеви, було вказано місце торжества – Букінгемський палац, – та дату весілля – 20 листопада 1947-го. Покупець сказав, що планує скуштувати торт, – говорять експерти аукціонного будинку Gorringes.

Цей шматок – частина чотириярусного торта, виготовленого для королівського весілля. Містить продукти, спеціально привезені з Південної Африки й Австралії.

За $12 тис. на аукціоні ArtFact у США продали накладний ніготь американської співачки Леді Ґаґи в червні 2013-го. Він став головним лотом торгів.

Чорні акрилові нігті із золотим оздобленням артистка мала 2012 року під час свого світового турне. Один – із мізинця лівої руки – відлетів під час виступу 15 вересня в Дубліні. Його знайшов учасник команди співачки на сцені.

– Продавець спочатку подумав, що це гітарний медіатор. Коли зрозумів, що це ніготь, вирішив сховати. Щоб довести, що той належить співачці, додав кілька фото. На зробленому в Нью-Йорку за день до концерту Леді Ґаґа зображена з повноцінним манікюром. На інших – без нігтя на лівій руці, – розповідають організатори аукціону.

Лот купив фанат артистки.

Немитий унітаз із бачком, якими користувався американський письменник Джером Селін­джер, виставили на аукціоні eBay у вересні 2010-го. На цей лот надійшло 14 заявок. Новий власник унітаза віддав за нього $1 млн.

– Унітаз випущений 1962-го. Письменник ним користувався багато років. Можна уявити, скільки геніальних і неопублікованих творів було задумано на ньому, – казав продавець лота.

Скільки геніальних і неопублікованих творів було задумано

Він не пояснив, яким чином йому дістався унітаз. Але до лота додав лист жінки, яка викупила будинок у родичів Селінджера в квітні 2010-го. Письменник помер у січні того ж року. В його домі нові господарі знайшли багато рукописів творів, які Селінджер заповів видати посмертно.

Позитивний тест на вагітність поп­співачки 24-річної Брітні Спірс продали на аукціоні за $5001 у травні 2005 року представники американського інтернет-казино в Нью-Йорку.

Напередодні купили його в персоналу готелю в Лос-Анджелесі, де зупинялися Брітні та її чоловік Кевін Федерлайн, 27 років.

– Тест знайшли в кошику для сміття у ванній кімнаті номера, який винаймало подружжя, – розповідають продавці.

Покупець лота сказав, що він фанат творчості Брітні. Представники інтернет-казино повідомили, що кошти віддали на благодійність. Розділили між Фондом боротьби з раком, який надає підтримку онкохворим дітям, і Товариством пасхальних печаток, що опікується дітьми з фізичними вадами.

У вересні того року Брітні народила сина Шона Престона Федерлайна.