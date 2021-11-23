 
Ексклюзивы
1/5
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 180
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 846
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1656
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 9541
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 369
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 24331
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 11655
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2646
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 342
Фото
Все фото
5
8
7
6
8
Новий Київ буде український
Новий Київ буде український
&quot;Опозиції доведеться шукати нові козирі&quot;
"Опозиції доведеться шукати нові козирі"
&quot;Влада дійшла до межі. Далі або диктатура, або треба міняти соліста&quot;
"Влада дійшла до межі. Далі або диктатура, або треба міняти соліста"
Найбільші байкерські клуби
Найбільші байкерські клуби
&quot;Без підтримки думаючої частини суспільства, яку опозиція матюкливо називає &quot;противсіхами&quot;, вона приречена на поразку&quot;
"Без підтримки думаючої частини суспільства, яку опозиція матюкливо називає "противсіхами", вона приречена на поразку"
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2232
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4626
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1413
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1143
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2736
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
Просмотров: 648
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
вторник, 23 ноября 2021 16:25

Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался

  Комментировать

МІГРАНТІВ ДОВЕДЕТЬСЯ РОЗМІЩАТИ І ПРИЙМАТИ ВЛАСНИМ КОШТОМ

Німецька канцлерка Анґела Меркель 15 листопада мала телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Обговорювали необхідність допомогти біженцям, які скупчилися на білорусько-польському кордоні. Мінськ із кінця травня не перешкоджає, а почасти і сприяє нелегальному проникненню мігрантів у Євросоюз через свою територію. І от тепер із самозванцем, який захопив владу у своїй державі та жорстоко придушив мирні протести, знову розмовляють. Шантаж удався.

  Лариса ВОЛОШИНА, публіцистка
Лариса ВОЛОШИНА, публіцистка

Лукашенко відпрацьовує свій порядок денний. Того дня, коли розмовляв із Меркель, він спробував посилити ефект. Запевнив, що "триває активна робота, щоб умовити людей повернутися додому, але вони цього не хочуть". Звісно, не хочуть. Польське міністерство оборони опублікувало відео, на якому видно, як білоруські силовики застосовують техніку та зброю проти польських прикордонників, прикриваючись знедоленими людьми. Таким чином Європі продемонстрували: "Я знаю, що ви знаєте. Але я також знаю, що нічого ви мені не зробите". Лукашенко розуміє, що робить. Він піднімає ставки та знущається. Усе це нагадує постапокаліптичну катастрофу. Коли світом правлять покидьки, а людство неспроможне об'єднатися, щоб повернутися до цивілізованих практик співіснування.

Лукашенко розуміє, що робить. Він піднімає ставки та знущається

В ЄС поведінку Білорусі на­звали гібридною атакою й пообіцяли запровадити нові обмежувальні заходи. Наступним кроком має стати ухвалення п'ятого пакета санкцій проти режиму Лукашенка. Повідомляють, що під них можуть потрапити керівники авіакомпаній і туристичних агенцій, а також 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до перевезення мігрантів і транспортування їх до кордонів Польщі, Литви та Латвії. Ще одним фігурантом санкцій може стати білоруська державна авіакомпанія "Белавіа", яку підозрюють у перевезенні мігрантів у Білорусь. І тут Мінськ робить хід конем. Пресслужба Лукашенка повідомляє, що він запропонував Меркель вивезти мігрантів літаками "Белавіа" в Німеччину, а саме до Мюнхена.

Щодо України, то тут ситуація між поганою і ще гіршою. Вже лунають голоси розміщати мігрантів в Україні. Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії в німецькому бундестазі Нільc Шмід запропонував, щоб тисячі мігрантів доставили у третю країну за межами ЄС. Тобто в Україну, де вони мають пройти через процедури отримання притулку. Якщо Київ погодиться, то це загрожує стабільності держави. Якщо ні – то в путінських симпатиків у ЄС з'явиться привід вказувати на те, що Україна далека від цінностей гуманізму.

Під загрозою може опинитися безвізовий режим для України

Навіть якщо мігранти почнуть прибувати самотужки, це все одно поставить Київ у незручне становище. Під загрозою може опинитися безвізовий режим. Наша країна буде змушена гарантувати безпеку європейських кордонів. Мігрантів доведеться розміщати і приймати власним коштом, а потім стежити, щоб вони не рухалися далі. Спровокувавши міграційний колапс, білоруський правитель не тільки мститься за посилення західних санкцій щодо свого режиму, а й домагається легітимації. Одразу згадується путінське: "Ми будемо стояти за жінками й дітьми. Не перед, а позаду".

Автор: gettyimages.com
  Тисячі нелегальних мігрантів із Близького Сходу та Північної Африки зібралися біля білорусько-польського пункту пропуску ”Брузги – Кузниця”. Хочуть отримати притулок у Європейському Союзі. 18 листопада 2021 року, Гродно, Білорусь
Тисячі нелегальних мігрантів із Близького Сходу та Північної Африки зібралися біля білорусько-польського пункту пропуску ”Брузги – Кузниця”. Хочуть отримати притулок у Європейському Союзі. 18 листопада 2021 року, Гродно, Білорусь

До речі, про Путіна. Головним вигодонабувачем мігрантської кризи є він. Путін і справді стоїть позаду Лукашенка. Причина тут очевидна – Крим. Після захоп­лення українського півострова Москва не має інших шляхів повернення у велику політику, крім дестабілізації та фрагмен­тації об'єднаного світу. Розбещені повоєнним миром та економічним зростанням європейці готові заплющувати очі на багато що. Але щодо окупації Криму – тут позиція одностайна. Тому російський лідер зацікавлений у дестабілізації Європи. Його мета – розвал Євросоюзу, підривання єдиної позиції. Саме тому Путін наса­джує хаос і створює проблеми скрізь, де це можливо. А потім з'являється в ролі єдиного приборкувача тих диктаторів-чудовиськ, яких сам же породив.

Кремль поступово посуває правові лінії, які ще тримають цивілізований світ у межах стабільності

Повернення людей, які намагаються отримати притулок, у країну, де їм може загрожувати небезпека, суперечить міжнародному праву. Сьогодні налякана Європа відгороджується від гібридних мігрантів, навіть не дослідивши, а чи мають вони право отримати статус біженців. Європейські бюрократи знаходять хитромудрі пояснення, чому газогін "Північний потік-2" не має підпорядковуватися загальновизнаним європейським правилам. Усе це результат російської гібридної агресії, якої світ воліє не помічати. А завтра – як сподіваються в Москві – знайдуться ті, хто погодиться поговорити про законність анексії. Таким чином володар Кремля поступово посуває правові лінії, які ще тримають цивілізований світ у межах стабільності. Шкода, що при цьому страждають люди, яким, можливо, і справді немає куди діватися після захоплення їхньої країни фанатиками.

У цій кризі найстрашнішим є те, що за хамством і провокаціями Москви та Мінська геть забулося головне – мова йде про дітей і жінок, яких знахабнілі диктатори використовують заради своїх огидних цілей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы

"У меня СПИД": звездный певец сделал шокирующее заявление и скончался

"Бавария" легко разгромила "Динамо"

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 99332
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 24331
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 11655
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
 Просмотров: 10836
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 9550
Оценки
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский Просмотров: 189
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович Просмотров: 45
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
 Просмотров: 1413
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
 Просмотров: 1053
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
 Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
9
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Зеленский говорит так, будто дневал и ночевал на Майдане - Андрухович
1
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
Голосов: 2416
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть