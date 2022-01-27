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четверг, 27 января 2022 13:59

"Женщина не пускала - пальнул ей в голову" - солдат рассказал, как расстреливал сослуживцев

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&quot;Женщина не пускала - пальнул ей в голову&quot; - солдат рассказал, как расстреливал сослуживцев
Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Солдат 21-летний Артем Рябчук, расстрелявший сослуживцев в части в Днепре, рассказал о трагедии.

Делал все быстро и хладнокровно, сообщил на видео, которое распространяют по сети.

"Вы снимаете? Покажите, что снимаете", - первое, что спросил Артем, улыбаясь на камеру.

Рассказал, что числился в так называемой тревожной группе, у которой есть автоматы. Их хранят в специальной комнате-сейфе.

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"Я зашел, взял автомат и два магазина и выстрелил в первых двоих, которые были там. Это два срочника и контрактник. Один из них смог как-то убежать. Тогда выстрелил в связную, которая каждые 30 минут сообщала обстановку в часть. Чтобы она не позвонила - пальнул в нее. Потом вернулся, забрал все магазины, которые поместились в ранец. На КПП меня не выпускала женщина, как ее не просил. Выстрелил ей в голову. Открыл одну дверь. Потом палил по дверному замку", - рассказал Рябчук.

Потом он ходил по заводу, не мог выйти. Нашел место, где перерезал штыком колючую проволоку и перепрыгнул через забор.

После этого солдат бродил по городу, искал укрытие. Вышел на трассу, остановил женщину на автомобиле. Она подвезла его на другой берег Днепра. Оттуда Рябчук шел пешком, пока его не задержали.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода.

В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.

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