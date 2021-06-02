Заместителя главы ОГА поймали на взятке

В Киеве следователи ГБР разоблачили на взятке в $160 тыс. заместителя главы Черниговской ОГА Александра Савченко и его сообщника. Чиновник обещал содействие в приватизации гостиничного комплекса.

Сообщник представлялся руководителем гостиницы и за денежное вознаграждение гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже гостиничного комплекса "Славянский", сообщает пресс-служба ГБР.

"Деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по заниженной стоимости. Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом. Стартовая цена отеля, что расположен на берегу Десны в Новгороде-Северском, составляет более 26 млн грн", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Бывший помощник народного депутата занимался мошенничеством, "продавая" должности в Офисе президента. Злоумышленник пообещал потерпевшему помочь в трудоустройстве в ОП. Стоимость "услуг" оценил в $200 тыс.