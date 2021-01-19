Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.

Задержание проводили при содействии Офиса президента, говорят в ГБР. Фото: ДБР

Бывший помощник народного депутата занимался мошенничеством, "продавая" должности в Офисе президента. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Злоумышленник пообещал потерпевшему помочь в трудоустройстве в ОП. Стоимость "услуг" оценил в $200 тыс.

Мужчина пытался завладеть средствами потерпевшего, заверив его в том, что он может помочь в трудоустройстве в ОП.

Злоумышленника задержали во время получения первой части взятки - $100 тыс.

Решается вопрос о сообщении подозрения в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Уголовная статья предусматривает тюремное заключение от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В ГБР не называют фамилии задержанного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники собирали деньги от имени главного санитарного врача страны

В прошлом году в Черновцах неизвестный, представившийся народным депутатом от партии "Слуга народа", уговорил местную жительницу перечислить ему 7 тыс. грн якобы за возможность внесения в список кандидатов в депутаты городского совета.