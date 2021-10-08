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пятница, 08 октября 2021 11:17

Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео

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Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Подробности происшествия пока неизвестны. Фото: pixabay.com

В Киеве на станции метро Теремки в пассажира началось сильное кровотечение ноги.

Произошло все утром 8 октября, информирует сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

"В вагоне поезда произошло ЧП. По неизвестным пока причинам, началось сильное ножевое кровотечение у пассажира, мужчины лет 45-50", - говорится в посте.

Полиция оказала мужчине первую помощь. Перетянула ногу жгутом, чтобы остановить кровотечение. На место вызвали медиков. Движение поездов было временно остановлено, добавили авторы сообщения.

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В Киеве на станции метро Славутич мужчина напал на полицейского из-за замечания того об отсутствии маски. Киевлянин достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам.

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