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четверг, 07 октября 2021 18:29

Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента

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Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
пассажирка метро без маски отказалась покидать вагон. Фото: скриншот с видео

В Киеве работник метро выгнал пассажирку из вагона из-за отсутствия маски.

Соответствующие видео обнародовали в Telegram Magnolia-TV. Когда произошел инцидент - не уточнили.

Женщина без маски зашла в вагон подземки на станции Золотые ворота. Вслед зашел контроллер и попросил пассажирку выйти, поскольку она нарушила карантинные требования. Женщина отказалась.

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Вскоре все же вышла, нецензурно выражаясь. Диалог с работником метро продолжился на платформе.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику

В вагоне столичного метро произошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, из-за отсутствия маски у одного из них.

В метро предупредили об ограничениях на вход в пиковые часы из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.

На практике такие правила не всегда оправданы. Обычно ограничения на вход создают очереди снаружи и перед турникетами. В них пассажиры часто пренебрегают социальной дистанцией и масочным режимом.

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