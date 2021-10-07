Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента

В Киеве работник метро выгнал пассажирку из вагона из-за отсутствия маски.
Соответствующие видео обнародовали в Telegram Magnolia-TV. Когда произошел инцидент - не уточнили.
Женщина без маски зашла в вагон подземки на станции Золотые ворота. Вслед зашел контроллер и попросил пассажирку выйти, поскольку она нарушила карантинные требования. Женщина отказалась.
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Вскоре все же вышла, нецензурно выражаясь. Диалог с работником метро продолжился на платформе.
Осторожно, видео содержит ненормативную лексику
В вагоне столичного метро произошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, из-за отсутствия маски у одного из них.
В метро предупредили об ограничениях на вход в пиковые часы из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.
На практике такие правила не всегда оправданы. Обычно ограничения на вход создают очереди снаружи и перед турникетами. В них пассажиры часто пренебрегают социальной дистанцией и масочным режимом.
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