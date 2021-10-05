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вторник, 05 октября 2021 19:15

"Усиление" карантина в столице: власть успокоила киевлян

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&quot;Усиление&quot; карантина в столице: власть успокоила киевлян
В Киеве только готовятся к усилению карантина. Фото: Сергей Чузавков, УНИАН

Для посещения госадминистраций, ЦНАПов, предприятий и организаций в Киеве с 5 октября не нужен Covid-сертификат или негативный ПЦР-тест, поскольку столица находится в желтой зоне карантина.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, комментируя принятый протокол "ковидным" штабом от 1 октября.

Этот протокол "не устанавливает дополнительных ограничений для городских учреждений, а подчеркивает необходимость выполнения требований постановления Кабмина", пояснили в КГГА.

"Основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦНАПов, допускать посетителей только при наличии Covid- сертификатов или отрицательных тестов на Covid", - говорится в сообщении.

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5 октября стало известно, что КГГА якобы усилила карантинные мероприятия в столице. С 5 октября посетителей в госадминистрациях, ЦНАП, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, принимать только при наличии Covid-сертификата или ПЦР-теста. Эту информацию обнародовала Соломенская РГА. Позже сообщение удалили.

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Дата
05
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