Киевское метро вводит карантинные ограничения

В столичном метро предупредили о возможных ограничениях через коронавирус. Фото: УНИАН

В столичном метро предупредили об ограничениях в работе из-за Covid-19.

Цель - уменьшить скопления людей, сообщила пресс-служба подземки.

"Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, придерживайтесь масочного режима и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.

На практике такие правила не всегда оправданы. Обычно ограничения на вход создают очереди снаружи и перед турникетами. В них пассажиры часто пренебрегают социальной дистанцией и масочным режимом.

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