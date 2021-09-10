Киевское метро вводит карантинные ограничения

В столичном метро предупредили об ограничениях в работе из-за Covid-19.
Цель - уменьшить скопления людей, сообщила пресс-служба подземки.
"Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, придерживайтесь масочного режима и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.
На практике такие правила не всегда оправданы. Обычно ограничения на вход создают очереди снаружи и перед турникетами. В них пассажиры часто пренебрегают социальной дистанцией и масочным режимом.
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