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понедельник, 31 января 2022 21:08

В МВД анонсировали первые результаты расследования расстрела в Днепре

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В МВД анонсировали первые результаты расследования расстрела в Днепре
На территории Южного машиностроительного завода в Днепре солдат Артем Рябчук расстрелял 10 человек. Пятеро из них погибли Фото: t.me/pavlovskynews

До конца недели будут известны первые наработки в расследовании обстоятельств стрельбы на заводе Южмаш Днепра.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин 31 января, сообщая о начале работы комиссии по расследованию трагедии.

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"До конца недели будут первые наработки. Наша цель - шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим Национальной гвардии огнестрельного оружия. Также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем", - сказал Енин.

Он подчеркнул, что комиссия установит все обстоятельства и нюансы дела, а лично будет сообщать о ходе расследования.

Трагедия произошла 27 января около 3:40. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем.

Артему избрали меру пресечения - 60 суток в СИЗО без права на залог. Ему грозит пожизненное заключение.

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Дата
31
января

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