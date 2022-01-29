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суббота, 29 января 2022 10:48

В Днепре прощаются с пятью расстрелянными на Южмаше
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В Днепре, в Доме культуры "Машиностроителей", проходит церемония прощания с пятью погибшими во время стрельбы на "Южмаше".

Собралось около двух сотен человек, передает "Суспільне".

Для оказания медицинской помощи родственникам погибших дежурит бригада врачей.

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Родные и знакомые прощаются с погибшими во время стрельбы на "Южмаше". Фото: Суспільне
В Днепре проходит церемония прощания с погибшими во время стрельбы на "Южмаше". Фото: Суспільне
На церемонию прощания приехал Министр внутренних дел Денис Монастырский. Фото: Суспільне
Церемония прощания с погибшими проходит в Доме культуры "Машиностроителей". Фото: Днепр Оперативный
В Днепре прощаются с пятью расстрелянными на "Южмаше". Фото: Днепр Оперативный

В Днепре утром 27 января солдат срочной службы Национальной гвардии расстрелял из автомата караул военнослужащих НГУ. Пятеро человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Стрельбу устроил 22-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук, родом из Одессы. Его задержали в 9:30 в городе Подгородное Днепропетровской области, он сдался сам - попросил прохожую позвонить в полицию.

ДБР сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку по трем статьям: 115 УКУ (преднамеренное убийство), 408 (дезертирство), 410 (похищение. присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов).

Пятеро раненых находятся в разных больницах Днепра. Самое тяжелое состояние у военнослужащей: она потеряла много крови, сейчас — на аппарате ИВЛ. Всех раненых прооперировали.

Нацгвардиец охранял завод "Южмаш" - по предварительной информации, к его поведению раньше не было замечаний.

28 января Кировский райсуд Днепра избрал меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, подозреваемого в стрельбе на "Южмаше" – содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

Из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод" в Днепре 28 и 29 января объявили на днях траура.

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