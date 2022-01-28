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пятница, 28 января 2022 17:25

ГБР пришло с неотложным обыском в часть, где служил Рябчук

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ГБР пришло с неотложным обыском в часть, где служил Рябчук
ДБР производит обыск в воинской части, где проходил службу Артем Рябчук. Фото: t.me/DBRgovua

Государственное бюро расследований проводит безотлагательный обыск в воинской части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на Южмаше Артем Рябчук.

Проверяют обстоятельства, которые могли стать предпосылками или причиной преступления, сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Работники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, что необходимо для всестороннего и полного расследования уголовного производства", - говорится в сообщении.

Окончательные версии совершения преступления следователи обнародуют позже.

Трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем.

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