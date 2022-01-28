Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде

Солдату-срочнику Артему Рябчуку, который в Днепре расстрелял 10 человек, выбирают меру пресечения. Фото: Днепр областной

Солдат -срочник Артем Рябчук, который в Днепре расстрелял из автомата 10 человек, признал свою вину. Но раскаялся в содеянном.

А также попросил прощения у пострадавших и плакал. Это все произошло в Кировском райсуде Днепра, где ему 28 января выбирают меру пресечения, сообщает Gazeta.ua.

"Жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину" - сказал Рябчук.

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Единственное его желание, чтобы суд не отправлял его на гауптвахту. Просился в СИЗО. Прокуратура настаивает на гауптвахте.

"Мое единственное желание – отправьте меня не на гауптвахту, а в СИЗО. Не возвращайте меня туда, где надо мной издевались", - добавил.

На содержании на гауптвахте настаивают прокуроры. Судьи пошли в совещательную комнату.

Трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.