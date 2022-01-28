Наедине противостояла: подробности убийства работницы завода днепровским стрелком

В Днепре во время стрельбы на заводе Южмаш от пуль срочника 20-летнего Артема Рябчука погибла работница завода 35-летняя Вера Лебединец.
У женщины осталась 11-летняя дочь, сообщают на странице завода в Facebook.
Женщина дежурила в ту трагическую ночь на проходной завода. Она была контролером ведомственной военизированной охраны.
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"Свыше 15 лет она отдала работе на Южмаше. На рассвете в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался почти двухметровый вооруженный автоматом солдат. Ему хотелось в город. Невооруженная Вера Лебединец наедине противостояла нападающему - он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь , не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы", - рассказывают на заводе.
Здесь добавляют, что благодаря действиям контролера солдату не удалось попасть через пост в город.
Трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. Там срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.
Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.
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