Наедине противостояла: подробности убийства работницы завода днепровским стрелком

В Днепре во время стрельбы на заводе Южмаш от пуль срочника 20-летнего Артема Рябчука погибла работница завода 35-летняя Вера Лебединец.

У женщины осталась 11-летняя дочь, сообщают на странице завода в Facebook.

Женщина дежурила в ту трагическую ночь на проходной завода. Она была контролером ведомственной военизированной охраны.

Автор: facebook.com/yuzhmash Контролера відомчої воєнізованої охорони 35-річну Віру Лебединець на робочому місці на заводі Південмаш в Дніпрі застрелив 20-річний солдат

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"Свыше 15 лет она отдала работе на Южмаше. На рассвете в вестибюль заводоуправления с территории предприятия ворвался почти двухметровый вооруженный автоматом солдат. Ему хотелось в город. Невооруженная Вера Лебединец наедине противостояла нападающему - он таскал ее за волосы. Она так и не открыла дверь , не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы", - рассказывают на заводе.

Здесь добавляют, что благодаря действиям контролера солдату не удалось попасть через пост в город.