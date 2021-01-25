В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

Бывшее гидрографическое судно "Память Меркурия" приспособили для перевозки пассажиров и грузов. ФОТО: KCHF.RU

20 лет назад 26 января в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия", который возвращался из Стамбула в Евпаторию.

На борту находилось 52 человека - 27 членов экипажа и 25 пассажиров. Спастись удалось не всем: 20 человек погибли, тела 5-х из них так и не были найдены. Люди почти 2 дня болтались на плотах в ледяной воде. Спасательная операция была объявлена ​​только 28 января.

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Судно было перегружено товаром, который был неправильно расположен и закреплен на борту. Кроме того, капитан судна Леонид Пономаренко признался в нарушении маршрута плавания. "Память Меркурия" должна была двигаться вдоль береговой линии, как это предусмотрено для судов ее категории. Однако желая сократить расстояние, старенький теплоход отправился напрямик.

Пострадавшие - родственники погибших в катастрофе, члены экипажа и пассажиры - 10 лет ждали вердикта суда. Процесс начинался заново несколько раз - за это время изменилось 3 судьи. В апреле 2012-го суд Нахимовского района Севастополя вынес оправдательный приговор капитану теплохода. А пострадавшим отказали в удовлетворении материальных и моральных убытков на 7,6 млн грн.

17 октября 2015-го вблизи курортной Затоки Одесской области потонул катер "Иволга". Вышел в море с 44 людьми на борту рыбачить в шторм и перевернулся. 20 человек погибли и еще 2 пропали без вести. Следователи доказали, что максимально допустимое количество пассажиров на судне было превышено в три раза. В октябре 2019 года суд вынес приговор капитану катера. Александра Кнышова Суворовский районный суд Одессы приговорил к 9 годам заключения. Капитан был единственным фигурантом по этому делу.