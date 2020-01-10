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пятница, 10 января 2020 15:09

Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами

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Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Комиссия выдвинула четыре версии катастрофы самолета

Причиной катастрофы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 могло стать его обледенение.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге, пишет УНН.

Правительственная комиссия по установлению причин катастрофы не исключает вероятность отложения льда на поверхности воздушного судна, который простоял на стоянке около двух суток.

"С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией катастрофы есть версия обледенения воздушного судна", - рассказал Скляр.

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Комиссия выдвинула четыре версии катастрофы самолета.

"Первая - нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна. Вторая - влияние внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, сопутствующуя струя и обледенения. Третья - ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертая - отказ авиационной техники", - пояснил он.

Скляр добавил, что нарушений по загрузке и центровке воздушного судна не обнаружено.

Также, по его словам, дом, в который врезался самолет, в санитарно-защитной зоне аэропорта Алма-Аты был возведен незаконно. По данному факту антикоррупционная служба Алма-Атинской области проводит досудебное расследование.

При взлете из аэропорта Алма-Аты в Казахстане 27 декабря разбился самолет "Фоккер-100". На его борту были 98 человек. 12 погибли, еще 53 в больницах. Должны были лететь в столицу Нур-Султан, бывшую Астану.

Лайнер при взлете дважды задел хвостом взлетную полосу, не смог набрать высоту, пробил бетонный забор, врезался в пустое двухэтажное здание и упал.

На борту были два гражданина Украины - мелитополец Юрий Сон с женой Яной. Оба находятся в больнице.

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