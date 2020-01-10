Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета

Опубликовали новые видео, на которых, вероятно, показано падение самолета МАУ в Иране.

На видео показано, как пылающий украинский Boeing 737-800 падает на землю, сообщает "".

Западные государства убеждены, что самолет случайно сбили ракетой.

В Украине делать выводы не спешат.

Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек – пассажиры и 9 членов экипажа. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании

Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе попадание в лайнер ракеты "Тор".

Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В неё входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.