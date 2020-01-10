Авиакатастрофа в Иране: в самолет могли попасть сразу две ракеты российского производства - CNN

В украинский самолет могли попасть две ракеты. Фото: ТСН

Авиакатастрофа самолета МАУ неподалеку от Тегерана, могла произойти из-за попадания двух иранских ракет российского производства "Тор".

Самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух". Разведка США имеет доказательства атаки Ирана, прежде чем самолет потерпел крушение, сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на источник среди высокопоставленных чиновников.

Вечером в четверг, 9 января, сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

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Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил.