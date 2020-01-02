Начальник генштаба Тайваня погиб в авиакатастрофе

Еще два человека из числа высокопоставленных военных пропали без вести. Фото: Yulan Country Fire Bureau

В тайваньском городе Синбо на Тайване аварийно сел вертолет UH-60 Black Hawk.

Во время катастрофы погиб начальник генштаба Тайваня Шэнь Имин, сообщает South China Morning Post.

Кроме него погибли еще семь человек из 13, находившихся на борту.

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Среди погибших - один подполковник, один капитан, двое старших сержантов, один майор и два генерала.

Еще два человека из числа высокопоставленных военных пропали без вести. Остальных удалось спасти.

У аэропорта Алматы в Казахстане в районе поселка Кызыл Ту произошла авиакатастрофа. Упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.