В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми

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У аэропорта Алматы в Казахстане в районе поселка Кызыл Ту произошла авиакатастрофа. Упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air.

На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Об обстоятельствах трагедии сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы, передает "УНИАН".

По ее данным, рейс 2100 из Алматы в столицу Казахстана город Нур-Султан отбыл по расписанию в 7.05 утра 27 декабря по местному времени. Вскоре самолет исчез с радаров диспетчеров. Борт в 7.22 при взлете начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в 2-этажное здание. Возгорание на месте падения самолета не произошло. По данным спасательных служб, среди людей в самолете есть уцелевшие. Продолжается эвакуация пострадавших с места аварии.

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На месте погибли 14 человек. Еще один в больнице, отмечает начальник управления здравоохранения города Тлеухан Абильдаев. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставили 8 детей в сознании с политравмами. Всего в тяжелом состоянии в больницах Алматы оказались 22 пострадавших при крушении. В общем 66 человек госпитализированы.

В аэропорту Нур-Султана отменили все рейсы. Там начали собираться родственники тех, кто находился в самолете Fokker-100. Также собирают информацию о пассажирах. На месте дежурят 20 медиков-психологов, передает "Апостроф".

Премьер-министр Казахстана уже создал правительственную комиссию, которая должна установить причины крушения самолета. Самолет принадлежит казахской компании Bek Air, которая специализируется на лоу-кост перевозках и выполняет рейсы по внутренним направлениям.

На Филиппинах в результате разрушений во время тайфуна Фанфон погибли по меньшей мере 16 человек. Они проживали в городах и селах группы островов Висайя в центральной части страны. С этого региона пришлось эвакуировать более 4 тыс. жителей.