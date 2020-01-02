В Судане разбился самолет Ан-12 с высокопоставленными чиновниками

В Судане разбился самолет Ан-12. Фото: Telegram канал "Милитарист"

В Судане разбился военный транспортный самолет Ан-12, который взлетал с военной базы Западного Дарфура. На его борту находились высокопоставленные чиновники.

Погибли 18 человек: 7 членов экипажа, трое судей и еще 8 гражданских. Среди погибших - 4 детей чиновников, передает "РИА Новости".

Самолет упал сразу после взлета в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна.

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В последнее время в Эль-Генейна, который является столицей Западного Дарфура, происходили смертельные схватки между этническими группами.

Других подробностей пока нет.

Утром 27 декабря сразу после взлета из аэропорта Алматы в Казахстане упал самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Z9-2100 в Нур-Султан. На борту было 93 пассажиров и 5 членов экипажа. Погибли по меньшей мере 14 человек.