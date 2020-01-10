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пятница, 10 января 2020 12:22

У вертолета, который вез детей в школу после каникул, отказал двигатель

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У вертолета, который вез детей в школу после каникул, отказал двигатель
В России аварийно сел вертолет с детьми. Фото: рrm.ua

В России, на севере Красноярского края, аварийно сел вертолет Ми-8 с детьми на борту. В администрации села Хатанга уточнили, что авиатранспорт перевозил школьников в школу-интернат после каникул из поселка Синдасско.

"Вертолет находится за 206 километров к северо-востоку от Хатанги Таймырского муниципального района. По предварительным данным, на борту находились 17 человек, в том числе 3 члена экипажа", – сообщили в региональном главке МЧС.

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По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

"В Ми-8, принадлежащем "КрасАвиа", отказал один из двигателей, что и стало причиной вынужденной посадки", – сообщает издание ТАСС.

В то же время старшая помощница Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова рассказала, что вертолет экстренно сел из-за срабатывания одного из датчиков неисправности.

Ранее в России попал в аварию вертолет Ми-8. Пострадали шесть человек. Все пострадавшие – с переломами.

Воздушное судно авиакомпании "КрасАвиа" осуществило жесткую посадку на бок в Красноярском крае, в районе поселка Байкит. Причиной называют снежный вихрь.

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