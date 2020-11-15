Сообщили печальную статистику погибших в ДТП с начала года

С начала 2020 года на дорогах Украины погибли 2842 человека. Фото: t.me/UA_National_Police

Во всем мире 15 ноября чтят память погибших в ДТП.

С начала 2020 года на дорогах Украины погибли 2842 человека, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Статистика шокирует и огорчает. Эти жизни оборвались внезапно. Кто-то думал, что это не может случиться с ним. Кто-то надеялся на удачу. А кто-то просто не ожидал, что злой рок ждет за углом. Но их жизни и судьбы изменились в одно мгновение", - сказано в сообщении.

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Всемирный день памяти жертв ДТП приходится на 3 воскресенье ноября. По данным ООН, ежегодно в мире на дорогах погибают более 1,3 млн человек. Именно ДТП является главной причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет.

Украина уверенно занимает одно из первых мест в Европе по количеству жертв ДТП. За 5 лет на дорогах страны погибли примерно столько же людей, сколько за время войны на востоке Украины. Смертельных ДТП в Украине в 5 раз больше, чем в странах Евросоюза.