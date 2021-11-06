Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным

В женском душе общежития КПИ в Киеве неизвестные установили скрытую камеру. За нарушение неприкосновенности частной жизни причастным грозит до трех лет ограничение свободы. Фото: npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство из-за инцидента в женском душе общежития Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" в Киеве. Там нашли видеокамеру, которая реагировала на движение в помещении, включала запись и снимала голых девушек.

В полиции видеозаписи с камеры изучают эксперты. Подозреваемого официально пока нет, рассказала Gazeta.ua Елена Мошко из отдела коммуникации полиции Киева.

"Полицейские зарегистрировали заявления от жительниц общежития и допросили их в качестве пострадавших. Отделом дознания начато досудебное расследование по статье нарушения неприкосновенности частной жизни", – говорит Мошко.

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Также следователи проверят, не сбывался ли откровенный контент в сеть, потому что возможна уже более серьезная квалификация преступления.

Пока причастным к преступлению грозит до трех лет ограничение свободы.

Скорее всего, камеру установил второкурсник-айтишник, говорят студенты. После случившегося он уехал якобы домой. Из общежития его выселили, говорит директор студгородка КПИ Александр Ищенко.

"Как только будет информация от следствия о его причастности, администрация немедленно будет рассматривать вопрос об отчислении из университета", — говорит Ищенко.

Отдельно проверяются действия работников общежития, которые якобы просили студенток не обращаться в полицию.

Инцидент произошел 28 октября в общежитии №7. Видеокамеру в душе нашла одна из студенток, которая пришла купаться. На устройстве было обнаружено немало видео. О том, чья камера, догадались сразу. Первое видео – с лицом владельца камеры – она среагировала на него, когда ее устанавливали. В то же время комендант общежития, обещавшая держать дело на контроле, стала призывать девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться".