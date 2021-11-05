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Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление

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Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Вызвали полицию, а на парня написали заявление. Фото: pixabay.com

В женской душевой в общежитии №7 НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" установили камеру видеонаблюдения.

Камеру заметили еще вечером 28 октября, заявила народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в Facebook 4 ноября. Вероятно, это сделал студент вуза.

"Студент второго курса снял свое же лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео. Вызвали полицию, на парня написали заявление", - написала Совсун.

В то же время комендант общежития, обещавшая держать дело на контроле, начала призывать девушек, которые хотят написать коллективное заявление, "угомониться".

"Комендант утверждает, что все должны пересмотреть свои поступки. По ее мнению, требовать наказания для нарушителя - это травля. Обвиняет студенток, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием. Шантажирует, что будет привлекать к ответственности за курение. Это ужас. Это нарушение неприкосновенности частной жизни. Студента должны как минимум отчислить. Администрация должна принести извинения за то, что такое стало возможным", - отмечает народный депутат.

Студенту грозит штраф, ограничение или лишение свободы до пяти лет.

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В Национальном медицинском университете им. Александра Богомольца студентов якобы не допустят на занятия, если те не сделают Covid-прививки или без негативного ПЦР-теста. Также их будут выселять из общежития. Такая информация появилась в СМИ 24 сентября. Преподаватели предупредили, если будет 25% пропусков лекций - отчислят. Также в сети обнародовали фото приказа, устанавливающего такие меры.

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