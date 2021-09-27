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понедельник, 27 сентября 2021 10:53

В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных

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В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных
Информация о недопуске невакцинированных студентов НМУ им. А.А. Богомольца на занятия оказалась ложной. Фото: УНИАН

Непривитых студентов Национального медицинского университета им. Александра Богомольца против Covid-19 отчислять не будут. Для них будет доступно онлайн-обучение. Как и в прошлом году.

Об этом заявил ректор вуза Юрий Кучин в Facebook.

"Об исключении студентов без вакцинации из НМУ речи не было и не будет. Для студентов, которые не прошли вакцинацию, будет доступно обучение онлайн, как и в прошлом году", - подчеркнул Кучин.

Отметил, что Минздрав Украины установил Covid-ограничения в обучении. И Национальный медицинский университет им. Александра Богомольца "должен выполнять приказ".

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Студенты, которые действительно хотят учиться, работают вместе с "ковидными" бригадами и в стационарах с коронавирусной болезнью. И они "не должны ни себя, ни других подвергать опасности", отметил Кучин.

Разрешение невакцинированным студентам медицинского вуза жить в общежитиях дает студсовет.

"Об обязательности вакцинации или ПЦР-теста при проживании в общежитиях - это решение студенческого совета. Он самостоятельно решает, готовы ли они рисковать здоровьем, проживая вместе с невакцинированными студентами", - рассказал Кучин.

В Национальном медицинском университете им. Александра Богомольца студентов якобы не допустят на занятия, если те не сделают Covid-прививки или без негативного ПЦР-теста. Также их будут выселять из общежития. Такая информация появилась в СМИ 24 сентября. Преподаватели предупредили, если будет 25% пропусков лекций - отчислят. Также в сети обнародовали фото приказа, устанавливающего такие меры.

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Дата
27
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