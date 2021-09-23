В Киеве два университета перешли на дистанционное обучение

Дистанционное обучение в КНУ продлится до 13 октября. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В четверг, 23 сентября, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко перешел на дистанционное обучение.

Оно продлится до 13 октября, сообщила пресс-служба вуза.

"В период с 23 сентября по 13 октября проведение всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения будет осуществляться в соответствии с утвержденными расписаниями с использованием технологий дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Также руководителей структурных подразделений обязали составить реестры наличия у работников желтого и зеленого Covid сертификатов.

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В Киевском лингвистическом университете также ввели дистанционное обучение. С 23 сентября оно будет происходить "в реальном времени в формате онлайн", а все занятия перенесены на первую смену.

Согласно распоряжению КНЭУ, дистанционное обучение будет продолжаться, пока не 80% работников университет не сделают прививку против коронавируса.

23 сентября Украина перешла в желтую зону адаптивного карантина. Все, что нужно знать - по ссылке. Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой дводознои вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки. Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки дводозною вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозною. Срок действия такого сертификата - 365 дней.