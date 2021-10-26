В польском общежитии погиб украинский студент

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Просмотров: 909
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
Просмотров: 522
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1701
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1323
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1584
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6039
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 513
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4203
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 774
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3889
Фото
Все фото
6
6
3
3
5
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Четыре авто попали в смертельное ДТП на Днепропетровщине
Четыре авто попали в смертельное ДТП на Днепропетровщине
Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
Спасатели сняли с дерева беременную женщину
Спасатели сняли с дерева беременную женщину
Видео
Все видео
Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Интервью
1/5
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 684
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2502
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1629
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5445
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 441
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
вторник, 26 октября 2021 09:20

В польском общежитии погиб украинский студент

  Комментировать
В польском общежитии погиб украинский студент
Тело лежало на крыше при входе в общежитие. Фото: pixabay.com

В польском Люблине возле общежития 24 октября нашли мертвым 22-летнего студента из Украины.

Причиной смерти стало падение с высоты, пишет Lublin112.pl.

"Предварительный осмотр тела умершего исключил участие в гибели третьих лиц", - говорится в сообщении.

Полиция и спасатели прибыли на место происшествия около 7:00 по местному времени. Они зафиксировали смерть мужчины. Тело погибшего лежало на крыше над входной дверью в общежитие.

Продолжается прокурорское следствие, которое должно установить обстоятельства трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В польском хостеле умерла украинка

В польском городе Катовице в аварии погибли двое украинцев. Личности уже установили - это мужчины 21 и 22 лет. ДТП произошло на просп. Розденського 7 октября в 6:30.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В польском общежитии погиб украинский студент». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Новорожденной пересадили сердце животного

Сику, Путу и ​​Бон-Бон: как военные спасали семью китов

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 36370
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 12762
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 9252
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 7479
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину Просмотров: 5535
Происшествия
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 2376
Четыре авто попали в смертельное ДТП на Днепропетровщине
Четыре авто попали в смертельное ДТП на Днепропетровщине
6
 Просмотров: 792
На Донбассе тяжело ранили украинского воина
На Донбассе тяжело ранили украинского воина Просмотров: 252
Выстрел Болдуина в украинку: показания под присягой и детали гибели Хатчинс
Выстрел Болдуина в украинку: показания под присягой и детали гибели Хатчинс Просмотров: 747
Одного из главарей банды "Восток" приговорили к 10 годам
Одного из главарей банды "Восток" приговорили к 10 годам Просмотров: 387
Больше всего комментируют
42
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
8
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
5
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
2
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
Голосов: 641
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть