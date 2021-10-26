В польском общежитии погиб украинский студент

Тело лежало на крыше при входе в общежитие. Фото: pixabay.com

В польском Люблине возле общежития 24 октября нашли мертвым 22-летнего студента из Украины.

Причиной смерти стало падение с высоты, пишет Lublin112.pl.

"Предварительный осмотр тела умершего исключил участие в гибели третьих лиц", - говорится в сообщении.

Полиция и спасатели прибыли на место происшествия около 7:00 по местному времени. Они зафиксировали смерть мужчины. Тело погибшего лежало на крыше над входной дверью в общежитие.

Продолжается прокурорское следствие, которое должно установить обстоятельства трагедии.

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В польском городе Катовице в аварии погибли двое украинцев. Личности уже установили - это мужчины 21 и 22 лет. ДТП произошло на просп. Розденського 7 октября в 6:30.