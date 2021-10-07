Авто слетело с дороги, тела вырезали: в Польше разбились украинцы

В польском городе Катовице в аварии погибли двое украинцев. Их личности уже установили - это мужчины 21 и 22 лет.
ДТП произошло на просп. Розденського 7 октября в 6:30, сообщила заместитель комиссара полиции Агнешка Жилка, передает se.pl.
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Автомобиль Opel, в котором ехали украинцы, слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.
Очевидцы ДТП рассказали, что от удара автомобиль смяло, как консервную банку. Из-за этого тела людей с искореженного железа вырезали спасатели.
На месте аварии работают польские правоохранители, устанавливают причины ДТП.
В населенном пункте Жгув в Лодзе в центре Польши разбился автомобиль BMW с украинцами.
Погибли трое - двое мужчин 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Еще одна 25-летняя женщина попала в больницу.
Двое погибших были супругами.
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