Авто слетело с дороги, тела вырезали: в Польше разбились украинцы

В Польше в жутком ДТП погибли украинцы в возрасте 21 и 22 года. Автомобиль, в котором ехали, слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево. Фото: se.pl

В польском городе Катовице в аварии погибли двое украинцев. Их личности уже установили - это мужчины 21 и 22 лет.

ДТП произошло на просп. Розденського 7 октября в 6:30, сообщила заместитель комиссара полиции Агнешка Жилка, передает se.pl.

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Автомобиль Opel, в котором ехали украинцы, слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

Очевидцы ДТП рассказали, что от удара автомобиль смяло, как консервную банку. Из-за этого тела людей с искореженного железа вырезали спасатели.

На месте аварии работают польские правоохранители, устанавливают причины ДТП.

В населенном пункте Жгув в Лодзе в центре Польши разбился автомобиль BMW с украинцами. Погибли трое - двое мужчин 23 и 25 лет и 23-летняя женщина. Еще одна 25-летняя женщина попала в больницу. Двое погибших были супругами.