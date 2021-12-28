Разоблачили банду, которая продала детей более чем на €1,2 млн

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Два основателя частной клиники в Киеве и Харькове организовали схему продажи детей иностранцам и за три года заработали более €1,2. Полицейские сообщили о подозрении шестерым членам преступной группы.

Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства", сообщили в министерстве внутренних дел.

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"Рожать младенцев женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве. Указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью указывали гражданку Украины, а отцом – иностранца. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев", - сказано в сообщении.

За свои услуги организаторы преступной группы получали €50-70 тыс.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

В Виннице блокировали международную мошенническую схему по суррогатному материнству. Услугами дельцов воспользовалось не менее 50 иностранцев и граждан Украины. А их "заработок" составил около $1 млн. Псевдоклиника не имела лицензии на ведение медицинской практики и штата врачей. Мошенники получали от клиентов от $30 тыс. до $50 тыс., а затем прекращали какие-либо контакты с ними.