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вторник, 28 декабря 2021 14:03

Разоблачили банду, которая продала детей более чем на €1,2 млн
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Два учредителя частной клиники организовали схему продажи детей иностранцам. За свои услуги получали €50-70 тыс. За три года преступной деятельности получили от продажи новорожденных более €1,2 млн
Фото: mvs.gov.ua
Два учредителя частной клиники организовали схему продажи детей иностранцам. За свои услуги получали €50-70 тыс. За три года преступной деятельности получили от продажи новорожденных более €1,2 млн
Два учредителя частной клиники организовали схему продажи детей иностранцам. За свои услуги получали €50-70 тыс. За три года преступной деятельности получили от продажи новорожденных более €1,2 млн

Два основателя частной клиники в Киеве и Харькове организовали схему продажи детей иностранцам и за три года заработали более €1,2. Полицейские сообщили о подозрении шестерым членам преступной группы.

Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства", сообщили в министерстве внутренних дел.

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"Рожать младенцев женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве. Указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью указывали гражданку Украины, а отцом – иностранца. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев", - сказано в сообщении.

За свои услуги организаторы преступной группы получали €50-70 тыс.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

В Виннице блокировали международную мошенническую схему по суррогатному материнству. Услугами дельцов воспользовалось не менее 50 иностранцев и граждан Украины. А их "заработок" составил около $1 млн.

Псевдоклиника не имела лицензии на ведение медицинской практики и штата врачей. Мошенники получали от клиентов от $30 тыс. до $50 тыс., а затем прекращали какие-либо контакты с ними.

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