Отхватили почти $1 млн: блокировали международную мошенническую схему по суррогатному материнству

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В Виннице блокировали международную мошенническую схему по суррогатному материнству. Услугами дельцов воспользовалось не менее 50 иностранцев и граждан Украины. А их "заработок" составил около $1 млн.

Псевдоклиника не имела лицензии на ведение медицинской практики и штата врачей. Мошенники получали от клиентов от $30 тыс. до $50 тыс., а затем прекращали контакты с ними, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Разработал схему 35-летний винничанин, ранее судимый за преступления. С сообщниками он зарегистрировал фиктивные клиники по оказанию платных услуг по использованию вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства. Для поиска клиентов злоумышленники разместили рекламу. Предлагали ряд услуг, предоставлявших право участия в программе суррогатного материнства - заключение фиктивного брака, внесение недостоверных сведений в медицинские документы, поиск суррогатных матерей. После полного расчета или получения большей части денег за услуги злоумышленники прекращали общение с клиентами", - рассказал заместитель начальника полиции в Винницкой области Александр Солдатов

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Следователи установили, что подозреваемый в 2019-м и 2020 году заключил договоры на предоставление таких услуг с гражданином Китая и супругами киевлян, которые по состоянию здоровья не могли иметь детей. Доверившись злоумышленникам, потерпевшие перевели на их счета более 2 млн грн.

В ходе обысков следователи изъяли фиктивные свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины, договоры о предоставлении посреднических услуг, нотариальные доверенности, медицинскую документацию, черную бухгалтерию, печати, банковские карты, на счета которых потерпевшие переводили деньги, валюту в больших размерах.

Организатору и 26-летней сообщнице следователи объявили о подозрении в мошенничестве и торговле людьми. Суд избрал им меры пресечения - круглосуточный домашний арест и ночной домашний арест соответственно. За совершенное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Других причастных к преступлению и потерпевших устанавливают.

Пятерым лицам, продававшим новорожденных под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, сообщили о подозрении. Злоумышленникам, двое из которых являются иностранцами, грозит до 12 лет тюрьмы.