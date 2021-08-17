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вторник, 17 августа 2021 18:30

Торговля младенцами в Киеве: пяти участникам сообщили о подозрении

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Торговля младенцами в Киеве: пяти участникам сообщили о подозрении
Организатором оказался руководитель клиники. Фото: ua.news

Пяти лицам, которые продавали новорожденных под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, сообщили о подозрении.

Злоумышленникам, двое из которых являются иностранцами, грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщает Нацполиция.

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Организатором оказался руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Чтобы получить ребенка, им нужно было заключить фиктивный брак с украинкой. Впоследствии женщины отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

По меньшей мере 13 младенцев продали и вывезли таким образом из Украины.

Цена за ребенка для иностранцев составляла около $60 тыс. Деньги распределяли между участниками организованной группы.

17 августа в Киеве в одной из специализированных клиник разоблачили схему торговли младенцами.

Пять человек с 2018 года продавали новорожденных детей в другую страну под видом программы репродуктивного материнства.

Факт незаконной торговли новорожденными оперативники документировали более двух лет.

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