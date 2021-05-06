Пьяный мужчина на площадке схватил за шею ребенка: конфликт попал на видео

Мальчик пришел поиграть на детскую площадку, где заметил мужчин, выпивающих. Он попросил взрослых покинуть площадку после чего, мужчина набросился на него с матами и схватил за шею Фото: pixabay.com

В Одессе пьяные мужчины напали на ребенка на детской площадке. Мальчик сделал им замечание за распитие алкоголя в месте, предназначенном для детей. В результате один из хулиганов схватил ребенка за шею.

Инцидент произошел на улице Героев Крут (жилой массив Черемушки). Мальчик пришел поиграть на детскую площадку, где заметил выпивающих мужчин, пишет od.vgorode.ua. Он попросил их покинуть площадку. После чего мужчина набросился на него с нецензурной бранью и схватил за шею.

Местные жители, которые стали очевидцами конфликта, вызвали полицию. Когда стражи порядка прибыли, один из агрессоров, подогретый выпивкой, решил выяснять с ними отношения.

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Мужчина ударил полицейского, но был тут же наказан. Его положили лицом к земле и сковали руки наручниками.

Получил ли мальчик какие-то травмы пока неизвестно. Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.

В Павлограде Днепропетровской области школьницы избили второклассника. С травмами мальчик попал в больницу.