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среда, 28 апреля 2021 18:10

Били ногами в пах: школьницы избили одноклассника

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Били ногами в пах: школьницы избили одноклассника
С полученными травмами мальчик попал в больницу Фото: visti.rovno.ua

В Павлограде Днепропетровской области школьницы избили второклассника.

С полученными травмами мальчик попал в больницу, рассказала в соцсети мать пострадавшего Татьяна Стеценко.

По словам женщины, ее сын, находился в школе. На перемене между ним и тремя девочками в мужском туалете произошел конфликт, в ходе которого школьницы ногами по очереди ударили его в пах. Мальчик почувствовал боль, но постеснялся назвать учительнице, которая была на подмене, место где болит, поэтому указал на боли в животе.

"К медсестре сына не водили, забирал из школы папа. Учитель ничего ему не рассказал. Вечером, когда пошли купаться и готовиться ко сну, я увидела, что у нас проблема. Вызвали скорую помощь. Фельдшер скорой, осмотрев ребенка, сказал быстро ехать в травмпункт 4 горбольницы, указав предварительный диагноз - разрыв пещеристого тела ", - рассказала женщина.

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Они вызвали полицию и в травмпункте фельдшер рассказал правоохранителям о травмах у мальчика, а сам пострадавший назвал имена и фамилии тех, кто его избил.

"Бригада скорой доставила сына в областную детскую больницу в Днепре. Там диагноз подтвердили. Сейчас у него в мошонке свободная жидкость (от удара) и 2 гематомы на самом половом органе. Лечение ребенок получает, верим в то, что хирургическое вмешательство не понадобится", - рассказала мать мальчика.

Женщина сообщила, что в школе по этому поводу провели педсовет с участием учителей, детей и родителей. Две девочки не признали, что били второклассника и "их родители довольные пошли домой", а всю ответственность, по словам матери пострадавшего, перевели на третью девочку с неполной и неблагополучной семьи, мама которой на педсовет не пришла. Кроме того, по словам женщины, администрация школы предположила, что ребенка дома избили родители.

Сама же женщина, чтобы придать огласке этому событию, сделала публикацию в соцсети. Пользователи посоветовали ей обратиться в ювенальную полицию и написать заявление.

В Запорожье девушки 15 и 13 лет выясняли отношения из-за парня. Конфликт закончился дракой, который снимали на видео свидетели.

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