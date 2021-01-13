Пряталась с ребенком на руках: племянник облил тетю ацетоном и сжег дом

Женщина убежала от обидчика с 3-летней внучкой на руках и закрылась в другой комнате. Тогда он поджег дом Фото: promin.cv.ua

В Сумах 27-летний мужчина поссорился со своей тетей и облил ее ацетоном.

Женщина убежала от обидчика с 3-летней внучкой на руках и закрылась в другой комнате. Тогда он поджег дом, сообщили в патрульной полиции Сумской области.

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"ЧП произошло на пер. Чугуевском. В полицию позвонила женщина, которая умоляла срочно направить к дому патрульных. По словам потерпевшей, племянник облил ее ацетоном и едва не поджег. За считанные минуты стражи порядка были на месте происшествия. Первое, что они увидели - охваченный огнем дом. Вызвав спасателей, патрульные бросились внутрь, ведь там, вероятно, находились люди. Первого из дома инспекторы вывели мужчину. Он был весь черный от копоти и тяжело дышал. Его сразу же передали медикам, которые тоже прибыли на вызов. Гражданин также сообщил, что в помещении есть маленький ребенок. Патрульные увидели женщину с ребенком на руках в окне между 1-м и 2-м этажом. Стражи порядка разбили окно и помогли выбраться им из охваченной пламенем квартиры на улицу. С другой стороны дома полицейские обнаружили еще одного человека, который наблюдал за происходящим. Как выяснили патрульные, именно этот 27-летний гражданин из-за ссоры со своей тетей облил ее ацетоном", - говорится в сообщении.

Мужчину сразу задержали. Спасенных осмотрели врачи. Их жизни ничего не угрожает.

В Рахове на Закарпатье 22-летняя женщина сожгла дом бывшему 31-летнему сожителю. Выяснилось, она поссорилась с бывшим и подожгла верхнюю одежду в шкафу.