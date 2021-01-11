Женщина сожгла дом бывшему любовнику

В Рахове на Закарпатье 22-летняя женщина сожгла дом 31-летнему бывшему сожителю.
Выяснилось, она поссорилась с бывшим и подожгла верхнюю одежду в шкафу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Полицейские проработали доказательную базу и установили, что пожар является следствием поджога. Уже через несколько часов разыскали подозреваемую. После конфликта с мужем она ночью вошла и подожгла верхнюю одежду в шкафу. Поэтому дом уничтожен огнем", - рассказали в полиции.
Женщине уже сообщили о подозрении. За содеянное ей грозит лишение свободы до 10 лет.
В селе Малашовцы Хмельницкого района 33-летний Александр Егоров поджег дом бывшей жены. 32-летняя Инна Стайловская дома была с сыновьями - 11-месячным Олегом и Константином, 7 лет. Успели спастись.
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