Женщина сожгла дом бывшему любовнику

В Рахове на Закарпатье 22-летняя женщина сожгла дом 31-летнему бывшему сожителю.

Выяснилось, она поссорилась с бывшим и подожгла верхнюю одежду в шкафу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua В Рахове на Закарпатье сгорел дом 31-летнего местного жителя

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"Полицейские проработали доказательную базу и установили, что пожар является следствием поджога. Уже через несколько часов разыскали подозреваемую. После конфликта с мужем она ночью вошла и подожгла верхнюю одежду в шкафу. Поэтому дом уничтожен огнем", - рассказали в полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua К поджогу причастна 21-летняя бывшая сожительница мужчины. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Женщине уже сообщили о подозрении. За содеянное ей грозит лишение свободы до 10 лет.

В селе Малашовцы Хмельницкого района 33-летний Александр Егоров поджег дом бывшей жены. 32-летняя Инна Стайловская дома была с сыновьями - 11-месячным Олегом и Константином, 7 лет. Успели спастись.