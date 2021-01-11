Женщина сожгла дом бывшему любовнику

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1269
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2142
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 981
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3735
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2520
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4806
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
3
4
5
6
3
Взрыв в детском саду: новые фото и подробности от полиции
Взрыв в детском саду: новые фото и подробности от полиции
Воры кабелей связи оказались патрульными полицейскими
Воры кабелей связи оказались патрульными полицейскими
В детском саду прогремел взрыв: первые подробности
В детском саду прогремел взрыв: первые подробности
3 иномарки раздавил столб, поваленный сухой веткой
3 иномарки раздавил столб, поваленный сухой веткой
У хлебозавода нашли выпотрошенный труп неизвестного
У хлебозавода нашли выпотрошенный труп неизвестного
Видео
Все видео
87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
Силовики штурмовали ресторан, который работал несмотря на локдаун
Силовики штурмовали ресторан, который работал несмотря на локдаун
Пьяная водительница устроила разнос полицейским - в патрульную бросила бутылку пива
Пьяная водительница устроила разнос полицейским - в патрульную бросила бутылку пива
По городу гуляла голая и босая женщина
По городу гуляла голая и босая женщина
Пьяный водитель напал на патрульного
Пьяный водитель напал на патрульного
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 162
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 324
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8361
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5742
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1008
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 17:58

Женщина сожгла дом бывшему любовнику

  Комментировать

В Рахове на Закарпатье 22-летняя женщина сожгла дом 31-летнему бывшему сожителю.

Выяснилось, она поссорилась с бывшим и подожгла верхнюю одежду в шкафу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua
  В Рахове на Закарпатье сгорел дом 31-летнего местного жителя
В Рахове на Закарпатье сгорел дом 31-летнего местного жителя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина закрыл родственников в доме и поджег

"Полицейские проработали доказательную базу и установили, что пожар является следствием поджога. Уже через несколько часов разыскали подозреваемую. После конфликта с мужем она ночью вошла и подожгла верхнюю одежду в шкафу. Поэтому дом уничтожен огнем", - рассказали в полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua
  К поджогу причастна 21-летняя бывшая сожительница мужчины. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
К поджогу причастна 21-летняя бывшая сожительница мужчины. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Женщине уже сообщили о подозрении. За содеянное ей грозит лишение свободы до 10 лет.

В селе Малашовцы Хмельницкого района 33-летний Александр Егоров поджег дом бывшей жены. 32-летняя Инна Стайловская дома была с сыновьями - 11-месячным Олегом и Константином, 7 лет. Успели спастись.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина сожгла дом бывшему любовнику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

В Москве издали книгу об истории Украины

Расстреляли конструктора реактивных ракет

Больная собака спасла мальчика

Запустили систему заготовки продовольствия

Старейший боксер в мире погиб в ДТП

Американцы запретили автогонки

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 20467
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 12321
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 10594
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 9855
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 8173
Происшествия
Сосед заманил в свою квартиру 12-летнюю девочку и изнасиловал
Сосед заманил в свою квартиру 12-летнюю девочку и изнасиловал Просмотров: 18
Взрыв в детском саду: новые фото и подробности от полиции
Взрыв в детском саду: новые фото и подробности от полиции
3
 Просмотров: 234
87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
 Просмотров: 477
В квартире заживо сгорел мужчина. Его несовершеннолетнего сына спасли
В квартире заживо сгорел мужчина. Его несовершеннолетнего сына спасли Просмотров: 72
В Киеве образовался провал из-за аварии на коллекторе, движение перекрыли
В Киеве образовался провал из-за аварии на коллекторе, движение перекрыли Просмотров: 198
Больше всего комментируют
7
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
4
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
3
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
2
В родном городе Зеленского нашли растрату на 5,3 млн грн
2
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Голосов: 739
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть