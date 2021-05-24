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понедельник, 24 мая 2021 18:10

Продавала диван и осталась без денег: хитрые мошенники обманули женщину

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Продавала диван и осталась без денег: хитрые мошенники обманули женщину
Женщина стала жертвой кибермошенников, оставшись без своего кредитного лимита на карте. Фото: apostrophe.ua

В Виннице женщина стала жертвой кибермошенников, оставшись без своего кредитного лимита на карте.

Она всего лишь хотела продать диван на OLX. Елена Кудраш подала объявление, и покупатели нашлись быстро. Со стоимостью они согласились, готовы были платить. Только удобнее им было сделать это через PrivatMoney.

Покупатели "заверили женщину, что ничего сложного в этом нет: дайте номер карты и идите к банкомату, мы вам все объясним, пишет vn.20minut.ua.

После того как Елена вставила карточку в банкомат, ей по телефону рассказали, какие кнопки нажимать. Ничего не подозревая, она пользовалась подсказками, и в итоге ей даже пришли деньги на счет. И даже больше, чем требовалось.

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"Теперь-то я понимаю, что их схемы настолько мудреные, даже не подозревая, я вводила не просто цифры, а меняла пин-код своей карты. Причем на тот, который они мне диктовали, мой пин был уже выбран", - рассказала женщина.

Ей пришло 5300 грн на карту, хотя диван стоил меньше. Тогда "покупатели", объяснив это ошибкой бухгалтера, попросили перебросить разницу на пополнение мобильного.

Женщина говорит, что определенные подозрения у нее все же возникли. Елена попыталась зайти в банковское приложение, но оно было заблокировано. Для выяснения обстоятельств приложение рекомендовало обратиться в банк. Смс-сообщений о списании средств или любых других подозрительных операции с карточкой не приходили, а потому женщина вернулась к этому вопросу только вечером.

"Когда я разблокировала приложение, то увидела, что с моей кредитной по моему платежную карту кто-то перевел 18 000 гривен. А из нее уже на другую. Плюс те средства, которые я забросила на мобильный счет мошенников", - рассказала Елена.

После обращения в банк, там развели руками и посоветовали идти в полицию. А в полиции посмеялись, согласившись принять заявление только на следующий день. Женщина понимает, что деньги ей вряд ли вернут, но хочет предупредить других о хитрой схеме мошенников.

"Я понимаю, что такая не одна и что нас кто-то хорошо зарабатывает, но сделать ничего не смогла. Получается, что я своими руками помогла мошенникам. Просто вовремя не поняла, что меня обманывают. Я звонила потом тем мошенникам, но трубку снимали уже другие люди, которые делали вид, что ничего не знают и ни к чему не причастны ", - добавила она.

В Украине мошенники придумали новую схему выманивания денег у предпринимателей. В частности, в Киевской области, предпринимателю позвонили якобы с Обуховской налоговой, сказали, что к ним приехали органы контроля из Киева с проверкой. Чтобы у ФЛП не возникло никаких проблем, там готовы подготовить все документы, надо только приехать и поставить подпись. Но чтобы все прошло спокойно, пришлось проверяющих угостить в ресторане. Предпринимателю предложили оплатить этот банкет, сбросив на карту сотрудницы налоговой 15 тыс. грн. А когда ФЛП приедет ставить подпись, деньги ему вернут наличными.

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Дата
24
мая

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