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четверг, 20 мая 2021 18:10

Оплатите банкет, а деньги вернем, как работает новая схема обмана предпринимателей

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В Украине мошенники придумали новую схему выманивания денег у предпринимателей. В частности, в Киевской области, предпринимателю позвонили якобы с Обуховской налоговой, сказали, что к ним приехали органы контроля из Киева с проверкой. Чтобы у ФЛП не возникло никаких проблем, там готовы подготовить все документы, надо только приехать и поставить подпись, пишет tsn.ua. Но чтобы все прошло спокойно, пришлось проверяющих угостить в ресторане.

Предпринимателю предложили оплатить этот банкет, сбросив на карту сотрудницы налоговой 15 тыс. грн. А когда ФЛП приедет ставить подпись, деньги ему вернут наличными.

Как не стать жертвой таких мошенников рассказал Gazeta.ua руководитель Практики безопасности бизнеса, советник адвокатского объединения "Юскутум" Станислав Борис.

Автор: facebook.com/stanislav.borys
  Руководитель практики безопасности бизнеса, советник адвокатского объединения "Юскутум" Станислав Борис
Руководитель практики безопасности бизнеса, советник адвокатского объединения "Юскутум" Станислав Борис

Как распознать подобных мошенников?

Государственная фискальная служба в большинстве своих случаев не звонит налогоплательщикам, людям, которые непосредственно обслуживаются. Они таким образом с ними не общаются. Поэтому, если такие звонки поступают - это уже должно вызывать сомнения.

Еще один громкий звонок - это сама суть этой мошеннической схемы. Как по мне, она очень слабая и мало перспективна для самих же мошенников. То есть, если говорить об обычном рядового гражданине - он не очень сведущий в тонкостях работы налоговой службы. И если говорить о как минимум ФЛП, то за это путь от регистрации до ознакомления и до подачи отчетности своей деятельности, человек как минимум знакомится с налоговой службой и понимает как происходит обмен данными, документами.

Важно помнить, государственная налоговая служба не обладает наличными. Получить или дать налоговую наличные - невозможно. Все оплаты осуществляются перерасчетом.

Случались подобные случаи раньше или схема мошенничества действительно новая?

Именно с такой формулировкой она действительно достаточно новая. Я еще не сталкивался с ним. Есть моменты когда звонят и говорят, что у вас недоплата, долг, мы вам вышлем квитанции - звучит это как-то логичнее, умнее. Человек может не проверить реквизиты. Здесь есть возможность ошибки. А вот оплатите средства, а мы вернем наличными изначально звучит не правдиво.

На какие виды мошенничества чаще всего попадают ФОПы?

До сих пор актуально есть схемы мошенничества с покупками в интернете. Часто присылают незащищенными сетями данные банковских счетов, карточек.

Также, могут попасть на схему, когда звонят и просят назвать данные карты, потому что ее заблокируют.

Если таких псевдоналоговиков разоблачат. Какая их ждет ответственность?

Мы сразу понимаем, что такой случай неоднократный. Это все охватывается одним составом преступления - мошенничество. В таких случаях важно обращаться к правоохранителям.

Даже если вы стали свидетелем мошенничества. Эта эпизодичность и многократность позволяет полицейским найти людей, которые занимаются им. Более того, проверив реквизиты, можно понять, что это никакая не налоговая служба. Любой государственный орган не может иметь счета, не отмечен в государственном казначействе.

Главный совет - никуда и никому деньги не присылать. Даже если есть подозрение, что это мошенники - надо сесть все обдумать, обратиться к знакомому юристу, даже погуглить. И обязательно обратиться в полицию.

На Харьковщине разоблачили мошенников, которые отбирали квартиры у одиноких. Действовали преступники на территории области с 2018 года. В состав группы входили 43-летний безработный, 69-летний пенсионер, который работает сторожем в детском саду, и 40-летняя безработная женщина. Они втирались в доверие пожилых людей под видом социальных работников. Чтобы показать квартиру потенциальным покупателям, злоумышленники насильно вывозили владельцев за пределы города.

Автор: Якимова Юлия
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