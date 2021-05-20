Оплатите банкет, а деньги вернем, как работает новая схема обмана предпринимателей

В Украине мошенники придумали новую схему выманивания денег у предпринимателей. В частности, в Киевской области, предпринимателю позвонили якобы с Обуховской налоговой, сказали, что к ним приехали органы контроля из Киева с проверкой. Чтобы у ФЛП не возникло никаких проблем, там готовы подготовить все документы, надо только приехать и поставить подпись, пишет tsn.ua. Но чтобы все прошло спокойно, пришлось проверяющих угостить в ресторане.
Предпринимателю предложили оплатить этот банкет, сбросив на карту сотрудницы налоговой 15 тыс. грн. А когда ФЛП приедет ставить подпись, деньги ему вернут наличными.
Как не стать жертвой таких мошенников рассказал Gazeta.ua руководитель Практики безопасности бизнеса, советник адвокатского объединения "Юскутум" Станислав Борис.
Как распознать подобных мошенников?
Государственная фискальная служба в большинстве своих случаев не звонит налогоплательщикам, людям, которые непосредственно обслуживаются. Они таким образом с ними не общаются. Поэтому, если такие звонки поступают - это уже должно вызывать сомнения.
Еще один громкий звонок - это сама суть этой мошеннической схемы. Как по мне, она очень слабая и мало перспективна для самих же мошенников. То есть, если говорить об обычном рядового гражданине - он не очень сведущий в тонкостях работы налоговой службы. И если говорить о как минимум ФЛП, то за это путь от регистрации до ознакомления и до подачи отчетности своей деятельности, человек как минимум знакомится с налоговой службой и понимает как происходит обмен данными, документами.
Важно помнить, государственная налоговая служба не обладает наличными. Получить или дать налоговую наличные - невозможно. Все оплаты осуществляются перерасчетом.
Случались подобные случаи раньше или схема мошенничества действительно новая?
Именно с такой формулировкой она действительно достаточно новая. Я еще не сталкивался с ним. Есть моменты когда звонят и говорят, что у вас недоплата, долг, мы вам вышлем квитанции - звучит это как-то логичнее, умнее. Человек может не проверить реквизиты. Здесь есть возможность ошибки. А вот оплатите средства, а мы вернем наличными изначально звучит не правдиво.
На какие виды мошенничества чаще всего попадают ФОПы?
До сих пор актуально есть схемы мошенничества с покупками в интернете. Часто присылают незащищенными сетями данные банковских счетов, карточек.
Также, могут попасть на схему, когда звонят и просят назвать данные карты, потому что ее заблокируют.
Если таких псевдоналоговиков разоблачат. Какая их ждет ответственность?
Мы сразу понимаем, что такой случай неоднократный. Это все охватывается одним составом преступления - мошенничество. В таких случаях важно обращаться к правоохранителям.
Даже если вы стали свидетелем мошенничества. Эта эпизодичность и многократность позволяет полицейским найти людей, которые занимаются им. Более того, проверив реквизиты, можно понять, что это никакая не налоговая служба. Любой государственный орган не может иметь счета, не отмечен в государственном казначействе.
Главный совет - никуда и никому деньги не присылать. Даже если есть подозрение, что это мошенники - надо сесть все обдумать, обратиться к знакомому юристу, даже погуглить. И обязательно обратиться в полицию.
На Харьковщине разоблачили мошенников, которые отбирали квартиры у одиноких. Действовали преступники на территории области с 2018 года. В состав группы входили 43-летний безработный, 69-летний пенсионер, который работает сторожем в детском саду, и 40-летняя безработная женщина. Они втирались в доверие пожилых людей под видом социальных работников. Чтобы показать квартиру потенциальным покупателям, злоумышленники насильно вывозили владельцев за пределы города.
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