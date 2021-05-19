Мошенники под видом соцработников перепродавали квартиры одиноких

На Харьковщине разоблачили банду из трех мошенников, которые отбирали квартиры у одиноких. Фото: npu.gov.ua

На Харьковщине разоблачили мошенников, которые отбирали квартиры у одиноких. Действовали преступники на территории области с 2018 года.

В состав группы входили 43-летний безработный, 69-летний пенсионер, который работает сторожем в детском саду, и 40-летняя безработная женщина. Они втирались в доверие пожилых людей под видом социальных работников. Чтобы показать квартиру потенциальным покупателям, злоумышленники насильно вывозили владельцев за пределы города, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фельдшеры пытались похитить одинокого мужчину

"Злоумышленники подыскивали одиноких пенсионеров с недвижимостью в Харькове. Под видом работника социальной службы женщина втиралась в доверие пожилых людей, обманом получала образцы их подписи и почерка, а также документы на квартиру. Затем участники группы подделывали доверенности от имени владельцев на право распоряжаться недвижимостью, и продавали ее. Чтобы без проблем показать квартиры потенциальным покупателям, злоумышленники насильно вывозили владельцев за пределы города", - говорят полицейские.

В ходе обысков у участников группы изъяты поддельные доверенности, правоустанавливающие документы на квартиры, списки одиноких пенсионеров и другие доказательства. Всем членам банды сообщили о подозрениях по нескольким статьям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Харькове разоблачили восемь членов банды, которые убивала людей ради квартир. Как жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста. Организовали схему 36-летний харьковчанин вместе с 47-летней знакомой. Действовали злоумышленники с начала 2019 года.