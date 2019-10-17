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четверг, 17 октября 2019 18:29

Подростки снимали на телефон издевательства над двумя школьницами

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Подростки снимали на телефон издевательства над двумя школьницами
Вследствие издевательств, потерпевшая получила многочисленные повреждения в виде гематом и ссадин

Жестокое избиение двух школьниц произошло в Запорожье. Группа подростков снимала на мобильные телефоны нападение на девушек. В результате нападения одну из пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица.

К 15-летней девушки, которая была инициатором издевательств, применен домашний арест, сообщает пресс служба Коммунарского районного суда Запорожья.

В материалах дела сказано, что подозреваемая вечером, 12 октября, на школьном стадионе нанесла удары, в том числе ногами в лицо и туловище несовершеннолетний потерпевшей. При этом злоумышленница демонстрировала свое превосходство и довела потерпевшую до беспомощного состояния. Также нападающая заставляла жертву становиться на колени в присутствии посторонних лиц и целовали ее обувь.

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Вследствие издевательств, потерпевшая получила многочисленные повреждения в виде гематом и ссадин.

Подозреваемая получила меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 19.00. вечера до 6.00год. утра следующего дня. Ее обязали не покидать пределы города, а также сообщать об изменении своего места жительства и воздержаться от общения со свидетелями избиения и потерпевшей.

Парень бил и душил одноклассницу в одной из школ в Космическом микрорайоне Запорожья. Это все происходило на глазах у друзей, которые снимали все на камеру.

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17
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