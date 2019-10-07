В Киеве подростки поиздевались над мужчиной и выложили видео

В Киеве подростки напали на пьяного мужа - пытали электрошокером и снимали на видео. Фото - Киев Оперативный

В Пуще Водице в Киеве подростки напали на пьяного мужчину.

Пытали электрошокером, били и волокли. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

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На кадрах видно, как группа из молодых людей окружает мужчину, сидящего на полу. В агрессивной форме предъявляют ему какие-то претензии. А потом применяют электрошокер. На следующем кадре мужчина уже лежит, закрыв голову руками. Подростки в это время тянут его за одежду и продолжают издеваться над помощью электрошока.

В сети видео с издевательствами вызвало волну гнева. Также было отмечено, что виновники не скрыли своих аккаунтов в Instagram на видео, поэтому их легко будет найти.

В Киеве поймали подростков, которые избили до полусмерти бездомного. Мужчина никак не мог противостоять нападавшим. Они ради развлечения снимали процесс на камеру.