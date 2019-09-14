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суббота, 14 сентября 2019 07:50

Изнасилование 12-летней школьницы: изверга узнала одноклассница

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Изнасилование 12-летней школьницы: изверга узнала одноклассница
Александр Светличный изнасиловал 12-летнюю девочку, когда та возвращалась из школы. Фото - Харьков NOW

Узнать насильника 12-летней девочки в Харькове помогла его одноклассница.

Она узнала 34-летнего Александра Светличного по скриншотам с видео, которые опубликовали в соцсетях, рассказали активисты движения "Единая нация".

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"Особая благодарность женщине, которая оказалась одноклассницей этой "человека". Она передала данные: где живет мужчина, с кем, номера телефонов и примерно его родственников. Мы передали эту информацию в полицию и попросили саму женщину позвонить в полицию. Благодаря нашим усилиям мы поймали изверга доставили в Индустриальный район полиции", - рассказал представитель движения "Единая нация".

На одноклассницу подозреваемого пытались влиять и даже "давить" общие знакомые и старые друзья. Отказывали заявлять в полицию.

13 сентября Александра Светличного арестовали без права на залог по решению Орджоникидзевского районного суда Харькова. Заседание проходило в закрытом режиме.

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