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четверг, 17 октября 2019 15:13

Девушки утопили котят в колодце ради Instagram - видео

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Девушки утопили котят в колодце ради Instagram - видео
В Сумах девушки утопили котов в колодце ради Instagram. Фото: krapka.rv.ua

В Сумах разгорелся скандал по поводу жестокого обращения с животными. Группа девушек сняла и выложила в соцсети видео, на котором котов топят в колодце. Прокуратура открыла криминальное производство.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"По факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство. Сведения в Едрей внесены по ч. 3 ст. 299 УК Украины. Речь идет о обнародовано на странице в Фейсбук видео, на котором две девушки бросили в колодец двух котят. Предварительно установлено, что событие произошло в м. Суми. Другие обстоятельства, а также лица девушек, будет установлено в ходе следствия ", - написала Науменко.

На коротком видео, которое появилось одновременно и разных соцсетях, две девушки держат в руках по коту. Целуют их, а потом с нецензурной бранью бросают котов в колодец. Через некоторое время слышно мощный всплеск.

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Видео вызвало большой резонанс у пользователей соцсетей. Девушек узнали - это студентки первого курса Сумского высшего профессионального училища технологии и дизайна.

За жестокое обращение с животными закон предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Публикация от Сумы | Sumy | Суми 🇺🇦 (@sumy.gorod)

Блогерка Брук Хоутс, ранее часто постила видео на YouTube со своей собакой, случайно залила к сети ролик, на котором бьет пса

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17
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