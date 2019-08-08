Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 405
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1161
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2493
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1971
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4212
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13545
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15354
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2907
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3447
Фото
Все фото
5
20
5
9
15
&quot;Пенсия в виде мяса и молока&quot; - как празднуют День кота
"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота
Невозможно сдержать улыбку: показали фото совместной жизни кошек и собак
Невозможно сдержать улыбку: показали фото совместной жизни кошек и собак
За рога не оттащишь: в Британии олень сроднился со стадом коров и не хочет его покидать
За рога не оттащишь: в Британии олень сроднился со стадом коров и не хочет его покидать
Ми-ми-ми по-военному: бойцы показали меньших товарищей
Ми-ми-ми по-военному: бойцы показали меньших товарищей
Хищническая нежность: показали трогательные фото медведиц с их малышами
Хищническая нежность: показали трогательные фото медведиц с их малышами
Видео
Все видео
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла
В Украине фотограф "поймал" редкую голубую птицу, которая почти исчезла
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3674
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3771
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7533
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 63
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
четверг, 08 августа 2019 18:56

Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку

  Комментировать
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка издевалась над собакой на камеру. Фото: http://radka.in.ua

Блогерка Брук Хоутс, ранее часто постила видео на YouTube со своей собакой, случайно залила к сети ролик, на котором бьет пса.

Девушка сразу удалила ролик с YouTube-канала, но подписчики уже успели его распространить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота

На ролике видно, как Хоутс пытается записать видео, а собака мешает ей. Девушка прогоняет собаку, бьет, прижимает к полу и плюет на её.

Из-за жестокости от блогерки начали отписываться фолловеры.

Брук извинилась за свое поведение. Она сказала, что очень любит животных и полностью признает, что была не права. Блогерка заявила, что никогда не била свою собаку, а в этот раз у нее было плохое настроение. Однако пользователи, похоже, не поверили девушке.

На тишину и покой хозяевам, которые рискнули поселить в своем доме и кота, и собаку, вряд ли удастся. Однако веселье будут обеспечены. Фото с будней сосуществования котов и собак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Юрий Федькович не смог жениться из-за большого выкупа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 53614
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 46734
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 37927
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину Просмотров: 36532
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 24589
Животные
"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота
"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота
5
 Просмотров: 2763
Невозможно сдержать улыбку: показали фото совместной жизни кошек и собак
Невозможно сдержать улыбку: показали фото совместной жизни кошек и собак
20
 Просмотров: 11727
За рога не оттащишь: в Британии олень сроднился со стадом коров и не хочет его покидать
За рога не оттащишь: в Британии олень сроднился со стадом коров и не хочет его покидать
5
 Просмотров: 2376
Ми-ми-ми по-военному: бойцы показали меньших товарищей
Ми-ми-ми по-военному: бойцы показали меньших товарищей
9
 Просмотров: 7218
Хищническая нежность: показали трогательные фото медведиц с их малышами
Хищническая нежность: показали трогательные фото медведиц с их малышами
15
 Просмотров: 3006
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
4
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
Голосов: 812
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua