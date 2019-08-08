Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку

Блогерка издевалась над собакой на камеру. Фото: http://radka.in.ua

Блогерка Брук Хоутс, ранее часто постила видео на YouTube со своей собакой, случайно залила к сети ролик, на котором бьет пса.

Девушка сразу удалила ролик с YouTube-канала, но подписчики уже успели его распространить.

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На ролике видно, как Хоутс пытается записать видео, а собака мешает ей. Девушка прогоняет собаку, бьет, прижимает к полу и плюет на её.

Из-за жестокости от блогерки начали отписываться фолловеры.

Брук извинилась за свое поведение. Она сказала, что очень любит животных и полностью признает, что была не права. Блогерка заявила, что никогда не била свою собаку, а в этот раз у нее было плохое настроение. Однако пользователи, похоже, не поверили девушке.

На тишину и покой хозяевам, которые рискнули поселить в своем доме и кота, и собаку, вряд ли удастся. Однако веселье будут обеспечены. Фото с будней сосуществования котов и собак.