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&quot;Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь&quot; - о чем говорили на марше за животных
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понедельник, 16 сентября 2019 20:34

"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
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В воскресенье, 15 сентября в третий раз прошел Всеукраинский марш за животных. Одновременно акции проходили в 24 городах. Своеобразный марш состоялся даже в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский". В Киеве марш собрал тысячи зоозащитников и неравнодушных.

Своеобразный марш состоялся даже в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский"
Фото: UAnimals/Facebook
Всеукраинский марш за животных в Киеве собрал несколько тысяч зоозащитников и неравнодушных
Люди пришли с домашними любимцами, с разнообразными плакатами и даже в костюмах
Ульяна Супрун, напоминает со сцены о негуманности и плохой эффективность тестирования косметики на животных
К акции присоединилась вокалистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая

11:30

Еще до начала анонсированного на 12:00 времени люди заполняют парк Шевченко. Приходят с домашними животными и плакатами. На фундаменте памятника Тарасу Шевченко устраивают импровизированную сцену. Люди скандируют "Украина - гуманная страна", "Мех - кровавое жлобство" "Мы за цирк без животных".

"Несколько лет назад мы проводили акцию в Одессе, у дельфинария" Немо ". Нас было около 15 человек, - говорит со сцены вокалистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая. - Я думала, как было бы круто, если бы акция была масштабнее. И сейчас я вижу, как мы выросли, я всеми вами горжусь, что вы не безразличны к этой теме "

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Автор: Анатолий Гаевский
  Всеукраинский марш за животных в Киеве собрал несколько тысяч зоозащитников и неравнодушных
Всеукраинский марш за животных в Киеве собрал несколько тысяч зоозащитников и неравнодушных

Организаторы заранее сформулировали 11 главных требований марша:

1. Запрет использования животных в цирках и дельфинариях.
2. Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг.
3. Запрет создания и функционирования притравочних станций.
4. Отказ от использования живых животных для тестирования косметики, парфюмерии и др.
5. Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности.
6. Запрет пушных ферм;
7. Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров.
8. Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины.
9. Внесение животных естественного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины.
10. Четкое определение права собственности на животное и лишения такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности.
11. Содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.


"Когда мы поднимаем эти вопросы на маршах, об этом пишут СМИ, это обсуждают и таким образом мы как "вирус гуманности" распространяем свои идеи, - говорит координатор марша Ольга Чевганюк. - Предоставляем информацию как можно большему количеству людей и таким образом творим изменения. После маршей, которые произошли год и два назад, более чем в 20 городах были запрещены передвижные цирки, стало не модно носить мех, выкладывать в соцсети фото с дельфинария или цирка ".

По словам организаторов марша, сейчас на свободе в Украине осталось около 300 медведей, примерно столько же их содержится в неволе.

я хочу жить в стране, где есть уважение человека к человеку, а оно начинается с уважения к животным

Автор: Анатолий Гаевский
  Виталий Дейнега: "Я хочу жить в стране, где есть уважение человека к человеку, а она начинается с уважения к животным"
Виталий Дейнега: "Я хочу жить в стране, где есть уважение человека к человеку, а она начинается с уважения к животным"

"Во время войны часто политики манипулируют, говорят: "Если война, то все не время", - не время правам животных, а иногда и людей, - говорит в своей речи основатель фонда помощи армии "Повернись живим" Виталий Дейнега. - Никто не скажет, что война это что-то хорошее. Война нарушает права человека, приводит к смерти людей. Но за что люди воюют? Почему мне хочется помогать другим защищать эту страну? Потому что я хочу жить в стране, где есть уважение человека к человеку, а оно начинается с уважения к животным. Нельзя быть и человеком и не уважать другую жизнь ".

Среди спикеров экс-руководительница МОЗ Ульяна Супрун, напоминает со сцены о негуманности и плохой эффективность тестирования косметики на животных.

Автор: Анатолий Гаевский
  Ульяна Супрун, напоминает со сцены о негуманности и плохой эффективность тестирования косметики на животных
Ульяна Супрун, напоминает со сцены о негуманности и плохой эффективность тестирования косметики на животных

"Когда я работала в Министерстве здравоохранения мы разработали постановление чтобы запретить тестирование косметики на животных. Однако, принято оно не было. Я призываю новое руководство Минздрава, чтобы они снова его подали. Давайте покажем, что мы поддерживаем это постановление ", - говорит Супрун, люди приветствуют ее возгласами и аплодисментами.

"Каждый из нас, на своем уровне может сделать маленький вклад в защиту прав животных. Воспитывать детей, чтобы они уважали животных и отстаивали их права. Каждый может не покупать или не продавать мех, косметику тестируемую на животных ", - добавляет Ульяна Супрун

Из толпы на сцену выходит Сусанна Джамаладинова, известная как певица, победительница Евровидения "Джамала"

Если есть хотя бы маленький шанс сохранить чью-то жизнь - сделайте это

"Когда-то телевидение воспитывало, что мех - это клево, это - тепло, это - шик и статус. Я признаюсь, что 10 лет назад у меня был мех и сейчас я об этом очень жалею, - говорит певица. - Посмотрите, сколько сейчас хороших заменителей. Если есть хотя бы маленький шанс сохранить чью-то жизнь - сделайте это".

Еще до 50-х годов прошлого века людей с инвалидностью использовали в цирках

Автор: Анатолий Гаевский
  "Еще до 50-х годов прошлого века людей с инвалидностью использовали в цирках", - говорит каратистка, общественный деятель и телеведущая Ульяна Пчелкина
"Еще до 50-х годов прошлого века людей с инвалидностью использовали в цирках", - говорит каратистка, общественный деятель и телеведущая Ульяна Пчелкина

Под постаментом, на инвалидной коляске митингует каратистка, общественный деятель и телеведущая Ульяна Пчелкина, держит в руках плакат с надписью "За цирк БЕЗ животных".

"Еще до 50-х годов прошлого века людей с инвалидностью использовали в цирках, не всегда с согласия человека, - говорит Ульяна. - Часто это были издевательства, фотографирование на улицах. Это называлось "шоу уродов". Для меня это личная боль. Я считаю, что каждое живое существо на этой планете имеет право быть свободным и жить в любви ".

13:20

Люди формируют колонну постепенно покидая "Парк Шевченко". Занимая половину проезжей части улицы Владимирской колонна растягивается на более километра.

Автор: Анатолий Гаевский
  Люди идут с домашними любимцами и плакатами, скандируют лозунги направленые на отстаивание прав животных
Люди идут с домашними любимцами и плакатами, скандируют лозунги направленые на отстаивание прав животных

Люди идут с домашними любимцами и плакатами, скандируют лозунги направленые на отстаивание прав животных.

Колонна проходит до улицы Трьосвятительськои и движется админкварталом к Верховной Раде.

15:00

Возле Верховной Рады организаторы собираются подписи участников под обращениями. Обещают их передать

Немецкий Цирк Ронкалли отказался от номеров с животными.Слоны, лошади и даже рыбы появляются на арене цирка, но в виде голограмм

Автор: Анатолий Гаевский
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