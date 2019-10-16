В школе парень пытался задушить одноклассницу

Никто из школьников не вступился за девочку

Парень бил и душил одноклассницу в одной из школ в Космическом микрорайоне Запорожья.

Это все происходило на глазах у друзей, которые снимали все на камеру, передает Depo.

В какой именно школе произошло событие, не указано.

При этом никто из школьников не вступился за девочку. Из-за чего произошел конфликт между детьми, неизвестно.

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4 подростков избили 71-летнего пенсионера лопатой в Мирнограде на Донбассе. Возраст школьников от 11 до 15 лет. Подростков нашли после того, как в сеть попало видео избиения. Это не первое видео с насилием, которое опубликовала компания.