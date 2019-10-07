В Китае учитель довел до самоубийства ученика из Украины

Мальчик из Украины выбросился из окна шанхайской школы. Фото: Факти

В китайском Шанхае 13-летний школьник из Украины Ваня Лю выпрыгнул из окна квартиры на 13 этаже из-за буллинга со стороны учителя.

Учитель мальчика Чжан Сяо Цюнь - сторонник нацистской идеологии - открыто называл Ваня "другим" и считал, что украинцу в Китае не место, рассказала ФАКТАМ тетя мальчика Анна Артеменко.

"Проблемы продолжались около двух лет. Иван рассказывал, что этот учитель мог не только оскорбить его, но и побить. Мог выбить из-под него стул, бить палкой по рукам, дергать за уши, ударить головой о парту, пинать ногами Ванин рюкзак. Он регулярно применял насилие. Не говоря уже о бесконечных оскорблениях. Он при всех говорил, что Ване здесь не место, регулярно кричал: "Езжай в свою Украину!" - рассказала Анна Артеменко.

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"Мы пытаемся выяснить, что в тот день произошло в школе. Но очевидно, что это связано с террором со стороны учителя, который длился несколько лет. На левой руке Ваня написал "Жертва шанхайской образования", а вокруг нарисовал символы неонацизма - те самые, которые им навязывал учитель", - добавила тетя мальчика.

Местная полиция в расследовании не заинтересована. Родителям приходится искать справедливости самим.

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