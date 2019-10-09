Школьникам подали суп с червями

В одесской школе ученикам подали на обед суп, в котором плавали черви.

На это отреагировали родители. Они обратились с жалобой в городской совет.

К сообщению добавили фотографии, которые подтверждают претензии. "Вот такой суп с "белком", по словам работников школы, дают детям на обед уже неделю", - написал автор сообщения.

Автор: ТСН В Одессе учеников кормили супом с червями

Сама жалоба зарегистрирована на портале в понедельник, 7 октября.

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